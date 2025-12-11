Atrações inéditas e passaporte ilimitado impulsionam Vitinho Park no Bosque dos Ipês

O Vitinho Park, instalado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, está de volta a Campo Grande com expectativa de recorde de público e bilheteria. Com mais de 20 atrações, incluindo dois brinquedos inéditos no Brasil, o Ship Dance e o Fly Zone, o parque reúne opções para todas as idades, desde brinquedos radicais até atrações infantis.

O diretor de marketing do Vitinho Park Henrique Barely, em entrevista à Massa FM Campo Grande, destacou que a atual temporada está com as expectativas altas e seguirá com novidades até o encerramento.

“O Vitinho Park é um parque diferenciado em estrutura, qualidade e segurança, e isso só é possível porque o Vitinho está sempre presente, atualizando e cuidando pessoalmente do parque”, afirmou Barely.

O funcionamento ocorre com o Passaporte da Alegria, que permite brincar livremente em todos os brinquedos durante a sessão. De segunda a sexta, o passaporte vale das 19h às 22h. Aos finais de semana, são duas sessões: das 14h às 18h e das 18h às 22h, cada uma com passaporte próprio. O sistema de sessão única por ingresso, segundo a direção, ajuda a organizar o fluxo e evita filas.

As vendas são realizadas exclusivamente pelo site, opção reforçada pela equipe. Para garantir entrada sem atrasos, a bilheteria passa a abrir uma hora antes para leitura antecipada dos passaportes.