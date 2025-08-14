Atvos abre mais de 40 vagas para cursos gratuitos em Deodápolis

A Atvos, uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, está com inscrições abertas até 26 de agosto para dois cursos profissionalizantes gratuitos. Estes cursos são voltados a moradores da região de Deodápolis (MS). A iniciativa, realizada em parceria com o SENAI/MS, integra o programa de capacitação MOVA Comunidade com o objetivo de formar profissionais. Assim, ela visa atender à demanda do setor agroindustrial.

Cursos Profissionalizantes em Deodápolis

São 25 vagas para o curso de Caldeireiro de Chapas, Metais e Tubulação e 16 vagas para Soldador Eletrodo Revestido. Cada curso terá carga horária de 160 horas, com aulas no SENAI de Deodápolis e na Unidade Eldorado (UEL) da Atvos, em Rio Brilhante (MS).

Etapas do Processo Seletivo

Podem participar pessoas maiores de 18 anos com ensino fundamental completo. O processo seletivo será dividido em três etapas: triagem documental, provas (26 a 29 de agosto) e entrevistas (1º a 5 de setembro). A aula inaugural está prevista para 15 de setembro. Depois, haverá o módulo institucional (22 a 26 de setembro) e o início das aulas teóricas no SENAI em 29 de setembro.

MOVA Comunidade e o Desenvolvimento Socioeconômico

Segundo a companhia, o MOVA Comunidade busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho para comunidades próximas às unidades agroindustriais. Ele incentiva a geração de emprego e renda. Além da qualificação técnica, o programa reforça o compromisso com o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Ele também contribui para a formação de mão de obra especializada.

Os interessados podem se inscrever pelo link disponibilizado pela Atvos ou obter mais informações pelo WhatsApp (67) 9671-0336.

Serviço

Cursos profissionalizantes gratuitos – Deodápolis (MS)

📅 Inscrições: até 26 de agosto de 2025

📍 Locais: SENAI de Deodápolis e Unidade Eldorado (Atvos), Rio Brilhante

☎ Informações: WhatsApp (67) 9671-0336

🎓 Vagas: 25 para Caldeireiro e 16 para Soldador