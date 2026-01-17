Audiência de custódia libera 1 a cada 5 presos em Campo Grande em 2025

A audiência de custódia em Campo Grande terminou com a liberação de 20% dos presos levados ao procedimento em 2025. O índice corresponde a 1.503 pessoas que deixaram a prisão após decisão judicial, dentro de um total de 7.503 presos apresentados à Justiça ao longo do ano, segundo o balanço divulgado pela Coordenadoria das Audiências de Custódia da comarca da Capital.

Ao todo, foram feitas 6.689 audiências, já que algumas sessões reuniram mais de um preso. Os dados incluem casos de prisão em flagrante e também de cumprimento de mandado de prisão, além de apontarem quais crimes aparecem com mais frequência nesse tipo de apresentação ao Judiciário.

Flagrantes foram a maioria das audiências em 2025

Do total de presos levados para audiência de custódia, 4.700 foram apresentados após prisão em flagrante. Dentro desse grupo, 1.224 casos vieram da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), por ocorrências ligadas a crimes contra mulheres.

Já as situações envolvendo mandados de prisão cumpridos somaram 2.803 pessoas, sendo que 437 também tiveram relação com atendimentos da Deam.

Novembro e dezembro concentraram mais audiências

O balanço mostra que novembro e dezembro foram os meses com maior volume de audiências de custódia em Campo Grande, com 663 cada. Em seguida aparece outubro, com 655. O mês com menor movimentação foi abril, com 440 audiências.

No recorte dos flagrantes ligados à Deam, dezembro liderou com 179 registros, seguido por setembro (172) e novembro (155). Já janeiro teve o menor número, com 45 flagrantes.

Quando o assunto é mandado de prisão ligado à Deam, os maiores volumes foram registrados em outubro (53), agosto (50) e abril (45). O menor foi novamente janeiro, com 18 casos.

Tráfico lidera os crimes apresentados na custódia

A análise dos flagrantes de 2025 aponta que 29% dos casos estavam ligados ao tráfico de drogas. Depois aparecem os crimes contra a mulher (26%) e o furto (16%).

Outras ocorrências também aparecem no levantamento, como roubo (4%), crimes de trânsito (4%), receptação (3%), porte ou uso de armas (3%), homicídio (2%) e crimes sexuais (1%).

Já o grupo classificado como outros crimes somou 12%, reunindo delitos com presença menor nas estatísticas.

Preventivas foram a decisão mais comum

Entre as decisões tomadas durante as audiências em 2025, 2.399 terminaram com prisão preventiva, quando o preso continua detido enquanto o caso segue na Justiça.

Além disso, o levantamento aponta 570 decisões envolvendo medidas como prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica ou internação. Também foram registradas 189 fianças e 39 casos em que a prisão foi anulada ou encaminhada para outro órgão.

Flagrantes aumentaram nos últimos anos

O balanço também apresenta uma série histórica das prisões em flagrante. Em 2017, foram 2.568 registros, subindo para 3.061 em 2018 e 3.123 em 2019. Depois houve queda em 2020 (2.945) e 2021 (2.771).

A partir de 2022, os números voltaram a subir: 3.318 em 2022, 3.427 em 2023 e 3.505 em 2024, mantendo uma tendência de alta registrada novamente em 2025.

O que é audiência de custódia

A audiência de custódia é a etapa em que a pessoa presa é levada a um juiz pouco tempo depois da prisão. Nesse momento, a Justiça avalia se a prisão foi legal e decide se o preso vai continuar detido, se pode responder em liberdade ou se ficará com alguma medida, como o uso de tornozeleira eletrônica.

*Com informações do TJMS