Audiência pública discute impacto de condomínio no Jardim dos Estados nesta terça-feira

Campo Grande realiza nesta terça-feira (27) uma audiência pública para discutir os impactos da construção de um novo condomínio residencial no bairro Jardim dos Estados.

A reunião está marcada para às 18h, no auditório da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), e poderá ser acompanhada também pelo canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube.

O debate será sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento, que prevê a construção de um edifício multirresidencial de 16 andares, com 48 apartamentos, em um terreno de pouco mais de 2 mil metros quadrados.

O projeto será erguido nos lotes localizados na esquina da Rua Alagoas com a Rua General Odorico Quadros.

Adensamento e infraestrutura no bairro em debate

A proposta inclui a utilização da Outorga Onerosa do Direito de Construir, mecanismo que permite ampliar o potencial construtivo mediante contrapartidas financeiras à Prefeitura.

A região onde será implantado o prédio pertence à chamada Macrozona de Compactação Imediata, que, segundo o Plano Diretor de Campo Grande, é um espaço onde se estimula o adensamento populacional.

Apesar da autorização urbanística, a implantação do empreendimento gera debate entre moradores e especialistas, especialmente sobre os possíveis impactos na infraestrutura viária, oferta de equipamentos públicos e alterações no perfil urbano da área, tradicionalmente ocupada por casas e imóveis de serviços especializados, como clínicas e escritórios.

O EIV elaborado pelo empreendedor aponta que o bairro possui infraestrutura adequada, com vias pavimentadas, calçadas e redes de água, esgoto e energia elétrica. Ainda assim, reconhece que haverá aumento na circulação de pessoas e veículos, o que pode gerar impactos na mobilidade urbana e na demanda por serviços.

Participação popular e consulta pública

O estudo esteve disponível para consulta pública até o início de maio, e sugestões puderam ser enviadas por protocolo presencial ou por e-mail. A audiência pública desta terça-feira será a oportunidade formal para que moradores e demais interessados apresentem questionamentos e sugestões sobre o projeto.

Os documentos relacionados ao EIV seguem acessíveis para consulta na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira, na sede da Planurb, e também no site oficial da agência.

Detalhes do empreendimento

O condomínio contará com uma torre de 16 andares, mais subsolo e térreo, oferecendo unidades com área média de 150 metros quadrados. Entre as áreas comuns, estão previstas:

Piscina;

Playground;

Espaço gourmet;

Pet place;

Bicicletário.

Ao todo, serão 113 vagas de garagem, entre privativas, visitantes e para pessoas com deficiência. A previsão é que o empreendimento gere cerca de 200 empregos diretos e indiretos durante a obra, além de movimentar aproximadamente R$ 1,8 milhão em impostos, segundo estimativa do estudo.

Como participar da audiência

Interessados podem acompanhar presencialmente no auditório da Planurb, localizado na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista, ou on-line, pelo canal Educação Ambiental Planurb no YouTube.