Audiência Pública sobre moradia indígena em Campo Grande é adiada

Audiência Pública Itinerante, que aconteceria neste sábado (30) na Aldeia Indígena Urbana Água Funda, em Campo Grande, foi adiada para uma data ainda a ser definida. O evento, que abordaria a Moradia Indígena e a Política Municipal Indígena de Campo Grande, foi suspenso devido a problemas técnicos relacionados à falta de energia elétrica necessária para a transmissão e gravação da audiência.

A nova data será divulgada assim que a concessionária Energisa resolver a questão técnica.

A audiência foi convocada pela Câmara Municipal de Campo Grande e tem como objetivo debater a realidade da moradia indígena e os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas na capital.

A iniciativa faz parte de uma série de audiências públicas itinerantes realizadas pela Comissão Permanente das Causas Indígenas da Câmara Municipal, presidida pela vereadora Luiza Ribeiro (PT).

O debate sobre moradia indígena

De acordo com o último Censo, Campo Grande concentra mais de 18 mil indígenas, sendo a cidade com a maior população indígena do estado. Muitas dessas famílias vivem em condições de vulnerabilidade, com moradia irregular e sem acesso adequado a políticas públicas que garantam a dignidade e os direitos dos povos originários.

As audiências serão realizadas diretamente nas aldeias urbanas, o que garante a participação ativa das comunidades e o diálogo direto com as autoridades. A próxima audiência será na Aldeia Água Bonita, em 17 de setembro, às 18h30.

*Com informações da Câmara Municipal de CG