Aulões gratuitos reforçam preparação para o UEMSVest 2026

Estudantes que se preparam para o UEMSVest 2026 terão acesso a dois dias de revisão intensiva na próxima semana. Na terça e quarta-feira, sempre das 19h às 21h15, será realizado o Esquenta Vestibular Online 2025, série de aulões gratuitos e transmitidos ao vivo pela plataforma Google Meet.

A programação reúne professores de diferentes áreas para revisar conteúdos que costumam aparecer na prova, como Química, Matemática, Física, Biologia, Redação, Língua Portuguesa, Atualidades e Literatura Brasileira.

A proposta é reforçar o aprendizado na reta final e ajudar candidatos a consolidar os principais temas cobrados no exame.

As aulas serão divididas em blocos de 30 minutos, cada um com foco em um conjunto específico de conteúdos. Entre eles estão produção textual, análise sintática, reações orgânicas, geopolítica, metabolismo celular, ondulatória e panorama literário essencial.