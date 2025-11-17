Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Aulões gratuitos reforçam preparação para o UEMSVest 2026

Encontros online na terça e quarta-feira revisam conteúdos centrais do vestibular com aulas ao vivo pelo Google Meet

Fernando de Carvalho

Encontros revisam conteúdos centrais do vestibular com aulas ao vivo pelo Google Meet - Foto: Divulgação/Governo de MS
Encontros revisam conteúdos centrais do vestibular com aulas ao vivo pelo Google Meet - Foto: Divulgação/Governo de MS

Estudantes que se preparam para o UEMSVest 2026 terão acesso a dois dias de revisão intensiva na próxima semana. Na terça e quarta-feira, sempre das 19h às 21h15, será realizado o Esquenta Vestibular Online 2025, série de aulões gratuitos e transmitidos ao vivo pela plataforma Google Meet.

A programação reúne professores de diferentes áreas para revisar conteúdos que costumam aparecer na prova, como Química, Matemática, Física, Biologia, Redação, Língua Portuguesa, Atualidades e Literatura Brasileira.

A proposta é reforçar o aprendizado na reta final e ajudar candidatos a consolidar os principais temas cobrados no exame.

As aulas serão divididas em blocos de 30 minutos, cada um com foco em um conjunto específico de conteúdos. Entre eles estão produção textual, análise sintática, reações orgânicas, geopolítica, metabolismo celular, ondulatória e panorama literário essencial.

Cronograma dos aulões

18 de novembro (terça-feira)
19h – 19h30 — Redação: Produção de Texto e Critérios de Avaliação — Prof. Dr. Wagner Assen
19h35 – 20h05 — Química: Reações Orgânicas, pH e pOH — Prof. Esp. Fabis do Nascimento
20h10 – 20h40 — Língua Portuguesa: Tipos de Sujeito — Profa. Me. Lúcia Donizete Modesto
20h45 – 21h15 — Atualidades: Geografia Regional e Geopolítica — Prof. Esp. André Luiz

19 de novembro (quarta-feira)
19h – 19h30 — Matemática: Média, Moda e Mediana — Prof. Me. Maurício Soares dos Reis
19h35 – 20h05 — Biologia: Fotossíntese, Respiração e Fermentação — Prof. Me. Raul Andrade
20h10 – 20h40 — Física: Ondulatória, Eletricidade e Energia — Prof. Esp. Fabis do Nascimento
20h45 – 21h15 — Literatura: Linha do Tempo Literária e Regionalismo — Prof. Dr. Daniel Abrão

Os interessados podem acessar diretamente as salas virtuais por meio dos links publicados no Instagram do cursinho (@cursinho_uems). Informações adicionais estão disponíveis pelo e-mail [email protected].

*Com informações da UEMS

