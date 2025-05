Aumento de casos de doenças respiratórias exige cuidados da população em Campo Grande

Com a queda nas temperaturas e o ar mais seco, Campo Grande registra aumento expressivo nos casos de doenças respiratórias. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) apontam mais de mil notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) neste ano, conforme boletim divulgado na terça-feira (29) pela Sala de Situação de Vírus Respiratórios.

Os vírus mais comuns identificados até o momento são influenza, vírus sincicial respiratório (VSR), rinovírus, metapneumovírus e o coronavírus (Covid-19). A maior circulação desses agentes está relacionada a fatores como ambientes fechados, pouca ventilação, mudanças bruscas de temperatura e baixa umidade do ar.

De acordo com o pneumologista Henrique Ferreira de Brito, da Unimed Campo Grande, é fundamental reforçar medidas de prevenção durante esse período.

“Evitar aglomerações, manter distância de pessoas com sintomas e higienizar as mãos com frequência continuam sendo cuidados importantes. Pessoas sintomáticas devem usar máscara, e a vacinação precisa estar em dia”, afirma o médico, que também preside a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia de Mato Grosso do Sul.