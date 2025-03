Autódromo de Campo Grande terá Copa Truck, HB20 e Nascar no fim de semana

O Autódromo Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, receberá neste fim de semana a etapa das competições Copa Truck, Copa HB20 e NASCAR Brasil. A programação está definida para os dias 21 a 23 de março de 2025, com seis corridas divididas entre sábado e domingo.

A competição começa com os treinos na quinta-feira (20) e sexta-feira (21), com destaque para o shakedown da Copa HB20 e os treinos para novatos da Copa Truck. No sábado (22), as primeiras provas começam com a classificação para as categorias Copa HB20 e NASCAR Brasil, seguidas das corridas e da ação promocional. Já no domingo (23), serão disputadas as corridas da Copa Truck e NASCAR, com a visitação aos boxes e desfile de caminhões.

Programação:

Quinta-feira, 20 de março

16h30 – Copa HB20 – Shakedown

17h30 – Copa Truck – Treino para novatos

18h30 – Todas as categorias – Trackwalk

Sexta-feira, 21 de março

10h10 – Copa HB20 – Treino Livre

10h50 – Copa Truck Elite – Treino Livre

11h35 – Copa Truck Pro – Treino Livre

13h00 – Copa HB20 – Treino Livre

13h40 – NASCAR Brasil – Shakedown

14h10 – NASCAR Brasil – Treino Extra

15h05 – Copa Truck Elite – Treino Livre

15h45 – Copa Truck Pro – Treino Livre

17h10 – NASCAR Brasil – Treino Oficial

18h00 – Copa HB20 – Treino Livre Duplas

Sábado, 22 de março

09h00 – Copa HB20 – Treino Livre

09h40 – NASCAR Brasil – Treino Oficial

10h35 – Copa Truck Elite – Treino Livre

11h20 – Copa Truck Pro – Treino Livre

12h05 – Copa HB20 – Classificação

13h10 – NASCAR Brasil – Qualifying 1

13h25 – NASCAR Brasil – Qualifying 2

13h40 – NASCAR Brasil – Top Qualifying

14h00 – Copa Truck Elite – Classificação

14h22 – Copa Truck Elite – Top qualifying

14h42 – Copa Truck Pro – Classificação

15h04 – Copa Truck Pro – Top Qualifying

15h40 – Copa HB20 – Corrida 1

17h15 – NASCAR Brasil – Corrida 1

18h00 – Ação Promocional

Domingo, 23 de março

09h00 – NASCAR Brasil – Warm Up

09h15 – Copa Truck – Warm Up

09h40 – Copa HB20 – Corrida 2

10h30 – Visitação aos boxes

10h50 – Desfile de caminhões

12h10 – Copa Truck – Corrida 1

12h45 – Copa Truck – Corrida 2

13h25 – NASCAR Brasil – Grid Walk

14h55 – NASCAR Brasil – Hino Nacional

14h18 – NASCAR Brasil – Corrida 2

15h15 – Ação Promocional

A programação promete movimentar o autódromo com grandes disputas e atrações. O público poderá acompanhar ao vivo pela Band, SporTV, e canais de streaming durante os dois dias de corridas.