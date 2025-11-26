Autor de roubo contra artista plástico é preso em Campo Grande

Um homem invadiu a casa de um artista plástico, na Vila Neusa, em Campo Grande, no dia 20 de novembro. O agressor roubou objetos e atacou o dono da residência com golpes de faca, o artista sofreu cortes na mão e ferimentos no rosto, foi socorrido por vizinhos e continua internado.

Nesta terça-feira (25), o suspeito foi identificado e indiciado pela Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), o que não permitiu a prisão em flagrante, já que o prazo legal havia expirado.

O artista plástico, mesmo hospitalizado, reconheceu o autor, que em interrogatório confessou o crime. O celular roubado foi recuperado, junto de outros objetos, que tinham sido abandonados em uma mochila pelo autor.

O homem foi preso preventivamente por roubo majorado e aguarda análise do Judiciário. As investigações seguem, para apuração de possível envolvimento do autor em outros crimes patrimoniais na região.

*Com informações da Polícia Civil de MS