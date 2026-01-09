Autorizações digitais para viagens de menores disparam em Campo Grande

O período de férias escolares tem impulsionado um movimento silencioso, mas crescente, em Campo Grande: a busca por autorizações digitais para viagens de crianças e adolescentes. Desde que passou a ser oferecida em formato eletrônico, a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) teve aumento de 750% na capital sul-mato-grossense, segundo dados dos Cartórios de Notas.

Obrigatório para menores de 16 anos que viajam desacompanhados, com apenas um dos pais ou com terceiros, o documento vem ganhando espaço à medida que famílias aproveitam o recesso para excursões, intercâmbios e visitas a parentes fora do Estado.

Levantamento do Colégio Notarial do Brasil em Mato Grosso do Sul mostra que, até 22 de dezembro de 2025, foram emitidas 47 autorizações digitais no Estado. No mesmo período de 2021, ano de implantação do serviço, não houve nenhum registro. A adesão cresceu de forma contínua: foram 10 emissões em dezembro de 2023, 28 em 2024 e novo salto neste fim de ano.