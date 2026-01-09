Autorizações digitais para viagens de menores disparam em Campo Grande

O período de férias escolares tem impulsionado um movimento silencioso, mas crescente, em Campo Grande: a busca por autorizações digitais para viagens de crianças e adolescentes. Desde que passou a ser oferecida em formato eletrônico, a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) teve aumento de 750% na capital sul-mato-grossense, segundo dados dos Cartórios de Notas.
Obrigatório para menores de 16 anos que viajam desacompanhados, com apenas um dos pais ou com terceiros, o documento vem ganhando espaço à medida que famílias aproveitam o recesso para excursões, intercâmbios e visitas a parentes fora do Estado.
Levantamento do Colégio Notarial do Brasil em Mato Grosso do Sul mostra que, até 22 de dezembro de 2025, foram emitidas 47 autorizações digitais no Estado. No mesmo período de 2021, ano de implantação do serviço, não houve nenhum registro. A adesão cresceu de forma contínua: foram 10 emissões em dezembro de 2023, 28 em 2024 e novo salto neste fim de ano.
Adesão à Autorização Eletrônica de Viagem
A praticidade explica parte da procura. Diferentemente do modelo tradicional em papel, a versão digital permite que todo o processo seja feito online, incluindo a assinatura por videoconferência com um tabelião. O documento pode ser apresentado diretamente no celular, por meio de QR Code, em aeroportos e pontos de fiscalização.
“O aumento é muito mais perceptível em períodos como férias escolares, quando as famílias precisam resolver tudo com rapidez”, afirma Elder Dutra, presidente do Colégio Notarial do Brasil em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a digitalização reduziu burocracias e deu mais segurança jurídica ao processo.
A autorização eletrônica está disponível desde 2021 por meio da plataforma nacional e-Notariado, que reúne os cartórios do país. Ainda assim, o modelo físico continua sendo utilizado, principalmente por famílias que preferem atendimento presencial.