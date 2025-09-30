Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Av. Ernesto Geisel passa por obra emergencial para conter erosões no córrego Anhanduí

Intervenção começou próximo ao Guanandizão e ocorre paralelamente a projeto de R$ 20,9 milhões para combate às enchentes

Fernando de Carvalho

Intervenção começou próximo ao Guanandizão - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Intervenção começou próximo ao Guanandizão - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, passa por obra emergencial de contenção de erosões no córrego Anhanduí. Os trabalhos começaram nesta segunda-feira (29), no trecho próximo ao ginásio Guanandizão, no sentido Manoel da Costa Lima/Centro.

O local foi sinalizado e motoristas precisam redobrar a atenção devido à movimentação de caminhões e máquinas. Para evitar que os buracos se expandam, estão sendo utilizados pedras e aterro.

Paralelamente, segue em andamento a segunda etapa do projeto de combate às enchentes entre as ruas da Abolição e Bonsucesso. O investimento ultrapassa R$ 20,9 milhões, com recursos federais e contrapartida do município.

Até agora, 68% do cronograma foi executado e a previsão de entrega é fevereiro de 2026.

Nesse trecho, o canal do córrego Anhanduí está sendo estruturado pelo sistema gabião — montagem manual de pedras em gaiolas metálicas. O projeto também prevê recapeamento, nova sinalização e guarda-corpo.

A primeira etapa, concluída entre as ruas Santa Adélia e Abolição, já havia contemplado canalização e melhorias viárias.

Em julho, vereadores e representantes da Comissão de Obras acompanharam vistoria no local e destacaram a importância da intervenção para reduzir riscos de enchentes e valorizar a região.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos