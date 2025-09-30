Av. Ernesto Geisel passa por obra emergencial para conter erosões no córrego Anhanduí

A Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, passa por obra emergencial de contenção de erosões no córrego Anhanduí. Os trabalhos começaram nesta segunda-feira (29), no trecho próximo ao ginásio Guanandizão, no sentido Manoel da Costa Lima/Centro.

O local foi sinalizado e motoristas precisam redobrar a atenção devido à movimentação de caminhões e máquinas. Para evitar que os buracos se expandam, estão sendo utilizados pedras e aterro.

Paralelamente, segue em andamento a segunda etapa do projeto de combate às enchentes entre as ruas da Abolição e Bonsucesso. O investimento ultrapassa R$ 20,9 milhões, com recursos federais e contrapartida do município.

Até agora, 68% do cronograma foi executado e a previsão de entrega é fevereiro de 2026.

Nesse trecho, o canal do córrego Anhanduí está sendo estruturado pelo sistema gabião — montagem manual de pedras em gaiolas metálicas. O projeto também prevê recapeamento, nova sinalização e guarda-corpo.

A primeira etapa, concluída entre as ruas Santa Adélia e Abolição, já havia contemplado canalização e melhorias viárias.

Em julho, vereadores e representantes da Comissão de Obras acompanharam vistoria no local e destacaram a importância da intervenção para reduzir riscos de enchentes e valorizar a região.

*Com informações da Prefeitura de CG