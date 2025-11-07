Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MONTANDO UM TIME!

Azambuja se reúne com Valdemar da Costa neto e avalia convidar Contar para o PL

Reinaldo Azambuja prioriza a reeleição de Riedel, aciona filiações no PL e avalia Contar para dobradinha ao Senado.

Adriano Hany

Reinaldo Azambuja em articulação política ao lado de lideranças do PL, em Campo Grande
Em Campo Grande, Azambuja e Riedel receberam Valdemar da Costa Neto; reunião com Contar foi marcada para 12 de novembro, em Brasília. Foto: Adriano Hany

De olho em 2026, Reinaldo Azambuja (PL) reposicionou o tabuleiro da direita em Mato Grosso do Sul quando assumiu a presidência do partido no estado. Em entrevista ao portal RCN67, o ex-governador deixou claro que a prioridade é a reeleição de Eduardo Riedel (PSDB).

Dentro das estratégias, Reinaldo acionou uma nova agenda de filiações ao PL e manteve em avaliação a hipótese de “dobradinha” ao Senado com Capitão Contar (PRTB). O movimento, alinhado com a cúpula nacional do partido, será dimensionado por pesquisas e por encontros em Brasília, no dia 12, quando Contar deve se reúne com Valdemar da Costa Neto e Rogério Marinho para tratar de uma possível filiação.

A posição de Azambuja

Pragmático, Azambuja sustenta que critérios objetivos e timing definirão a chapa. A prioridade é a reeleição do Riedel. Estamos montando o time; mais adiante, vamos analisar, com base em pesquisas, quem melhor alcança os objetivos do partido”, afirmou.

Ele também relativizou levantamentos atuais: Falta muito tempo para as eleições; 80% das pessoas ainda não sabem em quem vão votar. Assim, o ex-governador sinaliza que nomes serão consequência de viabilidade mensurada, não de pressa.

Bastidores e cronograma

Foi agendada para 12 de novembro, em Brasília, reunião entre Valdemar da Costa Neto, Rogério Marinho e Capitão Contar para discutir possível filiação. Não foi confirmada a presença de Azambuja no encontro. Antes disso, foi realizada em Campo Grande, na última quinta-feira (6) uma reunião entre Azambuja, Riedel e Valdemar sobre política estadual e filiações ao PL, passo que reposiciona a legenda no Estado e dá lastro à estratégia de compor uma chapa competitiva ao Senado.

Efeitos no tabuleiro sul-mato-grossense

Uma possível entrada de Contar no PL, iria recalibrar a disputa pela segunda vaga ao Senado na órbita de Azambuja. Como consequência, perdem tração arranjos ensaiados por Nelsinho Trad (PSD), Gerson Claro (PP) e Gianni Nogueira (PL). Além disso, a diretriz de fazer dois, eleger duas cadeiras alinhadas à direita, ganha força como norte estratégico.

Entretanto, a formatação final seguirá o ritmo das pesquisas qualitativas e quantitativas, como adianta o ex-governador.

O que diz Capitão Contar

Em paralelo, Capitão Contar confirmou que dialogará com PL, PP, Republicanos, PRTB e Novo nas próximas semanas, sem descartar troca partidária, o que, segundo ele, também passa por disputas internas do PRTB.

“A decisão sobre escolha de partido pode acontecer até 6 meses antes das eleições. No momento, tenho analisado os convites que já recebi e a minha decisão depende de vários fatores que ainda estão se consolidando no cenário nacional, como, por exemplo, a definição sobre chapa presidencial e apoios regionais. É importante frisar que mudar de partido não muda meus posicionamentos pessoais ou as bandeiras que defendo”, disse o Capitão.

Para o ex-deputado, “a direita isolada é um risco”; por isso, ocupar espaços no Senado e na Câmara seria vital em 2026.

Se o PL considera meu nome para consolidar a estratégia de dois senadores em MS, estou pronto para dialogar”, afirmou.

E arrematou, reforçando o alinhamento ao campo bolsonarista: “Não é hora de dividir para conquistar; é hora de ocupar espaços e vencer”.

Leitura política

Na prática, Azambuja preserva margem de negociação enquanto subordina a montagem da chapa a dados e ao projeto estadual, a continuidade da gestão Riedel, mantendo coesão com o projeto nacional do PL.

Se Contar migrar e a “dobradinha” for consolidada, a direita local tende a formar uma chapa robusta, com capilaridade eleitoral e narrativa unificada. Por fim, o desfecho dependerá do encontro de Brasília, do humor das pesquisas e da capacidade de o PL harmonizar ambições sem perder o foco: reter o governo e eleger dois senadores.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos