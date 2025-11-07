Azambuja se reúne com Valdemar da Costa neto e avalia convidar Contar para o PL

De olho em 2026, Reinaldo Azambuja (PL) reposicionou o tabuleiro da direita em Mato Grosso do Sul quando assumiu a presidência do partido no estado. Em entrevista ao portal RCN67, o ex-governador deixou claro que a prioridade é a reeleição de Eduardo Riedel (PSDB).

Dentro das estratégias, Reinaldo acionou uma nova agenda de filiações ao PL e manteve em avaliação a hipótese de “dobradinha” ao Senado com Capitão Contar (PRTB). O movimento, alinhado com a cúpula nacional do partido, será dimensionado por pesquisas e por encontros em Brasília, no dia 12, quando Contar deve se reúne com Valdemar da Costa Neto e Rogério Marinho para tratar de uma possível filiação.

A posição de Azambuja

Pragmático, Azambuja sustenta que critérios objetivos e timing definirão a chapa. “A prioridade é a reeleição do Riedel. Estamos montando o time; mais adiante, vamos analisar, com base em pesquisas, quem melhor alcança os objetivos do partido”, afirmou.

Ele também relativizou levantamentos atuais: “Falta muito tempo para as eleições; 80% das pessoas ainda não sabem em quem vão votar”. Assim, o ex-governador sinaliza que nomes serão consequência de viabilidade mensurada, não de pressa.

Bastidores e cronograma

Foi agendada para 12 de novembro, em Brasília, reunião entre Valdemar da Costa Neto, Rogério Marinho e Capitão Contar para discutir possível filiação. Não foi confirmada a presença de Azambuja no encontro. Antes disso, foi realizada em Campo Grande, na última quinta-feira (6) uma reunião entre Azambuja, Riedel e Valdemar sobre política estadual e filiações ao PL, passo que reposiciona a legenda no Estado e dá lastro à estratégia de compor uma chapa competitiva ao Senado.

Efeitos no tabuleiro sul-mato-grossense

Uma possível entrada de Contar no PL, iria recalibrar a disputa pela segunda vaga ao Senado na órbita de Azambuja. Como consequência, perdem tração arranjos ensaiados por Nelsinho Trad (PSD), Gerson Claro (PP) e Gianni Nogueira (PL). Além disso, a diretriz de “fazer dois”, eleger duas cadeiras alinhadas à direita, ganha força como norte estratégico.

Entretanto, a formatação final seguirá o ritmo das pesquisas qualitativas e quantitativas, como adianta o ex-governador.

O que diz Capitão Contar

Em paralelo, Capitão Contar confirmou que dialogará com PL, PP, Republicanos, PRTB e Novo nas próximas semanas, sem descartar troca partidária, o que, segundo ele, também passa por disputas internas do PRTB.

“A decisão sobre escolha de partido pode acontecer até 6 meses antes das eleições. No momento, tenho analisado os convites que já recebi e a minha decisão depende de vários fatores que ainda estão se consolidando no cenário nacional, como, por exemplo, a definição sobre chapa presidencial e apoios regionais. É importante frisar que mudar de partido não muda meus posicionamentos pessoais ou as bandeiras que defendo”, disse o Capitão.

Para o ex-deputado, “a direita isolada é um risco”; por isso, ocupar espaços no Senado e na Câmara seria vital em 2026.

“Se o PL considera meu nome para consolidar a estratégia de dois senadores em MS, estou pronto para dialogar”, afirmou.

E arrematou, reforçando o alinhamento ao campo bolsonarista: “Não é hora de dividir para conquistar; é hora de ocupar espaços e vencer”.

Leitura política

Na prática, Azambuja preserva margem de negociação enquanto subordina a montagem da chapa a dados e ao projeto estadual, a continuidade da gestão Riedel, mantendo coesão com o projeto nacional do PL.

Se Contar migrar e a “dobradinha” for consolidada, a direita local tende a formar uma chapa robusta, com capilaridade eleitoral e narrativa unificada. Por fim, o desfecho dependerá do encontro de Brasília, do humor das pesquisas e da capacidade de o PL harmonizar ambições sem perder o foco: reter o governo e eleger dois senadores.