Azeite trufado existe?

“Se eu tenho uma missão na vida, é que as pessoas saibam que azeite de trufa é uma porcaria.” Esta frase do memorável Anthony Bourdain expressa bem o que é o mito do azeite trufado.

O fato é que este produto só existe por conta da mistura de azeite ou óleo com aroma artificial de trufa. A trufa é composta majoritariamente por água, aproximadamente 80%, e claro: água não se mistura ao azeite. Portanto, as trufas que você vê no azeite trufado já são cortes pequeninos, desidratados, de diferentes tipos, já sem sabor de trufas e que muitas vezes é misturada com azeites de péssima qualidade. Resultando num produto muitas vezes indigesto e que nada tem a ver com o aroma e sabor do produto natural.

