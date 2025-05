Bairro Santa Emília recebe mutirão com atendimentos médicos neste sábado

Neste sábado (31), das 8h às 13h, o bairro Santa Emília recebe o Mutirão “Todos em Ação” que oferece atividades e serviços de saúde gratuitamente à população.

Serão realizados atendimentos médicos, exames, vacinação, orientações em saúde e atividades de promoção ao bem-estar na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues e na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília.

Vacinação para todas as faixas etárias;

Aferição de pressão arterial e glicemia;

Orientações em saúde bucal;

Orientações sobre alimentação saudável;

Orientações de primeiros socorros, entre outras

As equipes da Unidade de Saúde da Família também oferecem serviços como testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), Inserção de DIU, exame preventivo para rastreio do câncer do colo do útero e orientações sobre prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A 37ª edição do Mutirão “Todos em Ação” reúne mais de 300 serviços gratuitos de diferentes áreas e parceiros. A ação é uma parceria entre a Prefeiturade campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).