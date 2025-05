Bairros das zonas norte e sul da Capital recebem obras de manutenção e cascalhamento

Com o tempo firme, a prefeitura de Campo Grande intensificou nesta semana os trabalhos de manutenção em vias não pavimentadas e em áreas com buracos abertos pelas chuvas. Bairros das regiões norte e sul da cidade concentram a maior parte das intervenções.

No Jardim Itamaracá, na zona sul, a Rua Salomão Abdala passa por cascalhamento em trechos que cruzam com as ruas Carlos Massa Farina, Basra e Padre João Delfino. A via costuma ter problemas de enxurrada por causa do grande volume de água que desce de ruas vizinhas em dias de chuva intensa.

Na zona norte, no Jardim Columbia, os trabalhos se concentram na Rua Paranapebas, um dos pontos críticos que volta a apresentar buracos após cada temporal. Ainda no bairro, as ruas Mapuera e Purus receberam serviços de patrolamento durante o feriado do Dia do Trabalhador.

Na Chácara dos Poderes, região leste, a estrada SE-1 permanece interditada desde a semana passada, quando a força da água abriu uma cratera. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) atua na liberação da via e na manutenção de rotas alternativas.

No Jardim Colorado, zona oeste, operários realizam serviços nas ruas Professor Antônio Teófilo Cunha e Orlando Lopes. Já na Vila Bordon, na mesma região, a intervenção ocorre na Rua das Artes.

Manutenção em Vias Urbanas

Além do cascalhamento e do patrolamento, o serviço de tapa-buracos segue em ritmo normal, mesmo durante o feriado. As frentes de trabalho estão distribuídas pelas sete regiões urbanas. Entre as vias atendidas estão: Vitorio Zeola, Cigana, Aporé, Nelly Martins (Carandá Bosque), Túlio Alves Quito e Oriboca (Guanandi), Vital Brasil e Pedro Álvares Cabral (Caiçara), Rua das Nações (Coronel Antonino), Robin Hood (Estrela do Sul) e Avenida Ernesto Geisel (Vila Jacy).

Ações de Limpeza e Conservação

Também foram feitas ações de roçada e limpeza nas avenidas Ernesto Geisel, José Barbosa Rodrigues e Fernando Corrêa da Costa, além da Rua 14 de Julho e do estacionamento do Bioparque Pantanal.