Balanço de gestão do governo estadual é entregue ao Tribunal de Contas de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), esteve nesta segunda-feira (10) no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) para entregar o balanço anual da gestão.

A visita institucional marcou o primeiro encontro oficial entre Riedel e o novo presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt.

Acompanhado do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, o governador ressaltou que 2024 foi um ano de avanços institucionais, planejamento e fortalecimento das parcerias entre os Poderes.

Segundo Riedel, a reunião também foi uma oportunidade para discutir perspectivas para 2025. “Esta é uma visita de cortesia para parabenizar o início dos trabalhos e refletir um pouco sobre 2025, diante das mudanças que todos estamos vivendo no cenário do Estado”, afirmou.

O presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, destacou a importância do diálogo entre o governo e a Corte de Contas. “Precisamos de uma relação mais harmônica, temos a proposta de um Tribunal cada dia mais orientador, e isso se constrói com parceria e respeito entre os Poderes”, afirmou.

Também participaram do encontro o vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, e o corregedor-geral, conselheiro Marcio Monteiro.

*Com informações do TCE-MS