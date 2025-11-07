Veículos de Comunicação
Bancos vermelhos vão ocupar espaços públicos da Capital para alertar sobre violência contra a mulher

Nova lei transforma mobiliário urbano em símbolo permanente de conscientização e enfrentamento ao feminicídio

Karina Anunciato

Banco inaugurado pelo Ministério Público do Trabalho em outubro deste ano (Foto: Arquivo Portal RCN67)
Campo Grande vai ganhar um novo símbolo de mobilização contra a violência de gênero. A prefeita Adriane Lopes sancionou, na quinta-feira (6), a lei que cria o Programa Banco Vermelho, iniciativa que prevê a instalação de bancos pintados de vermelho em praças, escolas, terminais de ônibus e unidades de saúde, com mensagens de conscientização e informações sobre canais de denúncia.

A proposta busca transformar o espaço público em um instrumento de prevenção e alerta sobre a violência contra a mulher e o feminicídio. Cada banco trará informações sobre direitos, serviços de apoio e números de emergência, como o 180, da Central de Atendimento à Mulher.

De acordo com a lei, o programa será permanente e custeado pela Prefeitura de Campo Grande, que definirá os locais de instalação e a identidade visual das peças.

A iniciativa ganha força em um cenário preocupante: Mato Grosso do Sul registrou 34 casos de feminicídio neste ano, segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Cinco dessas mortes ocorreram em Campo Grande, o que reforça a necessidade de ações contínuas de enfrentamento e sensibilização.

Inspirado em projetos já implantados em cidades do Brasil e do mundo, o Banco Vermelho simboliza o lugar da mulher que foi silenciada pela violência — e o alerta de que a sociedade precisa agir para que outras histórias não terminem da mesma forma.

