Início Campo Grande

CONTA DE LUZ

Bandeira vermelha é mantida em novembro nas contas de luz

A Aneel manteve a bandeira vermelha patamar 1 devido ao baixo volume de chuvas e à redução dos reservatórios, elevando o custo da geração de energia no país

Arthur Ayres

Contas de energia seguem mais caras em novembro com a manutenção da bandeira vermelha patamar 1, que adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
Contas de energia seguem mais caras em novembro com a manutenção da bandeira vermelha patamar 1, que adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos - Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Bandeira vermelha patamar 1 é mantida no mês de novembro nas contas de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que as contas terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1.

De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.

“O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1”, informou a agência.

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

