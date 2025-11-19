Bandeira vermelha é mantida em novembro nas contas de luz

Bandeira vermelha patamar 1 é mantida no mês de novembro nas contas de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que as contas terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1.

De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.