Bar em Bar bate recorde de votos e entra na reta final no Mato Grosso do Sul

O Festival Bar em Bar 2025 registra mais de 7.500 votos e supera em 50% a participação da edição passada, marcando sua reta final nas cidades de Campo Grande, Dourados, Bonito, Corumbá, Rio Brilhante e Três Lagoas. O público pode votar nos pratos até domingo, 30 de novembro, nas categorias comida de boteco, restaurante e hambúrguer.

O aumento expressivo do engajamento reforça a consolidação do evento no calendário gastronômico do estado, com estabelecimentos estreantes e veteranos em busca do reconhecimento popular. Entre os participantes está o Pira Restaurante, que aposta no filé de pintado ao molho de creme de leite de coco, prato criado em 2011 e que se tornou símbolo da casa. Hamburguerias como a Tendas Burger também seguem na disputa, motivadas pelos resultados anteriores e pela visibilidade conquistada no festival.

Os vencedores serão anunciados em 3 de dezembro, em evento que reunirá bares, restaurantes e apoiadores do setor gastronômico. Segundo organizadores, o crescimento do Bar em Bar reflete a força do turismo gastronômico e o interesse do público por novos sabores no estado, além do impacto econômico para os negócios locais.

Fotos: Divulgação