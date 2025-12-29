Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍTICA

Barbosinha assume governo de MS durante férias de Eduardo Riedel

Vice-governador responde pelo Executivo estadual até 16 de janeiro, período em que o governador se afasta oficialmente do cargo

Fernando de Carvalho

Riedel e Barbosinha durante a passagem de comando - Foto: Saul Schramm/Secom

A partir desta segunda-feira (29), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), passa a responder interinamente pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A mudança ocorre durante o período de férias do governador Eduardo Riedel (PP), que ficará afastado do cargo até 16 de janeiro de 2026, conforme comunicação oficial à Assembleia Legislativa e publicação no Diário Oficial do Estado.

Durante a interinidade, Barbosinha assume a condução do Executivo estadual com a atribuição de garantir a continuidade administrativa, incluindo compromissos institucionais, acompanhamento de obras em andamento, reuniões técnicas e despachos internos do governo.

Segundo informações da agenda oficial, a gestão segue as diretrizes já definidas pelas áreas centrais do governo, sem previsão de alterações no planejamento estratégico ou nas políticas públicas em execução.

Ao comentar o afastamento temporário, Eduardo Riedel afirmou que deixa o comando do Estado com tranquilidade. “Estou muito tranquilo porque Barbosinha conhece tudo, me ajuda no dia a dia com as diversas ações que temos e, com certeza, sua gestão será tranquila”, declarou.

Já ao assumir o cargo, Barbosinha afirmou que o trabalho seguirá conforme o planejamento estabelecido. “Seguiremos aqui trabalhando com a força da equipe e com o compromisso de manter o Estado nessa trajetória de desenvolvimento”, disse o governador em exercício.

*Com informações do Governo de MS

