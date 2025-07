Bares e restaurantes buscam inovação e união para superar desafios em Mato Grosso do Sul

O setor de alimentação fora do lar, que abrange bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos similares, representa uma das principais forças da economia de Mato Grosso do Sul, mas também enfrenta desafios constantes.

A avaliação é de João Francisco Fornari Denardi, presidente da seccional sul-mato-grossense da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), que participou nesta quarta-feira (2) do programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Segundo ele, mais de 25 mil empresas estão ativas no segmento em todo o Estado, o que coloca o setor entre os maiores empregadores locais, com destaque para a geração de primeiro emprego.

“É um setor muito forte, mas também muito sensível. Ainda sentimos os efeitos da pandemia, que fez quase 30% das empresas fecharem. Mesmo assim, vemos uma retomada com empresários mais preparados e buscando alternativas para se manter”, pontuou.

João Francisco Denardi nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Adriano Hany/Portal RCN67

Eventos como estratégia de valorização

A Abrasel realiza uma série de ações com foco na valorização da gastronomia regional e no fortalecimento dos negócios locais. Um dos principais exemplos é o Brasil Sabor, festival que chegou à 19ª edição e que ocorre não apenas em Campo Grande, mas também em cidades como Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Bonito e Três Lagoas.

“É um festival exclusivo para associados, que podem divulgar um prato criado especialmente para o evento. A ideia é resgatar a cultura gastronômica de cada estado e movimentar o setor com apoio e visibilidade”, explicou Denardi.

Além disso, a associação realiza mensalmente eventos digitais chamados pockets, como os festivais do hambúrguer e do ceviche. A proposta é aproveitar datas comemorativas e promover ingredientes específicos por meio dos cardápios dos associados.

Concurso “O Quilo é Nosso” incentiva criatividade

Outra ação de destaque é o concurso nacional O Quilo é Nosso, voltado para restaurantes que oferecem refeições por peso — modalidade criada no Brasil e que completou 40 anos em 2023.

“Esse concurso tem três etapas, com júri técnico e final em São Paulo, no evento Mesa Brasil, com jurados nacionais. Há relatos de estabelecimentos que dobraram o faturamento após participar”, afirmou.

Denardi convida os empresários do ramo a se associarem à Abrasel e aproveitarem essa vitrine nacional. “Quem ainda não faz parte, essa é a hora. A divulgação é grande e o retorno é real.”

Festival do Peixe será destaque em agosto

Para o mês de agosto, está prevista a quarta edição do Festival do Peixe, que acontece em paralelo à Semana Nacional do Pescado. O evento busca estimular o consumo de pescado, explorando a diversidade gastronômica do produto.

“A proposta é envolver não apenas os restaurantes tradicionais, mas também hamburguerias, pizzarias e panificadoras, mostrando que o peixe pode estar presente em diferentes tipos de pratos”, destacou.

Mão de obra é o principal gargalo

Apesar da movimentação positiva, o setor ainda sofre com um velho problema: a escassez de mão de obra qualificada. Para o presidente da Abrasel-MS, o cenário atual de pleno emprego contribui para esse desafio.

“Temos uma dificuldade real, tanto na hora de contratar quanto de treinar. Muitas vezes, o empresário precisa investir até seis meses para formar um cozinheiro com o mínimo necessário.”

A solução, segundo ele, passa por investir em tecnologia e profissionalização. “Não dá para substituir o ser humano, mas dá para ser mais produtivo com novos processos e equipamentos. Por isso promovemos caravanas para feiras e congressos, como a Fispal, em São Paulo, e o congresso nacional da Abrasel em Brasília.”

Denardi encerra com um chamado à união e à busca por soluções conjuntas: “A Abrasel é feita por empresários. A gente sente na pele os mesmos desafios. Estar junto fortalece e ajuda a superar os obstáculos que existem — e são muitos”.

Confira a entrevista na íntegra: