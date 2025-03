CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

Belgrado, a maior cidade do mundo com transporte público gratuito

Na coluna Cidadania e Sustentabilidade de hoje, Matheus Barros conta sobre Belgrado, capital da Sérvia, que se tornou a primeira cidade com mais de 1 milhão de habitantes com política de tarifa zero no transporte público. Ouça a coluna na íntegra: