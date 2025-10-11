Bataguassu e CRA podem encaminhar acesso nos jogos deste sábado pela Série B Estadual

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense tem os três jogos da sétima rodada neste sábado (11) e, dependendo da combinação de resultados, pode encaminhar o acesso da AA Bataguassu e manter o caminho para o CR Aquidauana disputar a primeira divisão em seu primeiro ano de futebol profissional. Por outro lado, Maracaju AC e EC Comercial precisam vencer para manterem a possibilidade de voltar à Série A.

Dois jogos acontecem às 15h. No Estádio Loucão, o MAC, terceiro colocado com dez pontos, enfrenta o EC Taveirópolis, quinto com seis pontos, mas já sem chances de acesso. Para retornar à zona de acesso, o Maracaju precisa, além da vitória, torcer para que o CRA não vença o Comercial. Augusto César da Silva Marques é o árbitro, auxiliado por Élita Maria da Silva e Josimar Mazzetto de Carvalho. A partida tem transmissão pelo canal MAC TV, no YouTube.

A melhor situação é do Bataguassu. Líder com 14 pontos, recebe, no Estádio Municipal João de Souza, o lanterna São Gabriel EC, com quatro pontos e sem chances de acesso. Se vencer, mantém a liderança isolada e a confirmação do acesso passa a ser apenas um capricho matemático. Altair Rodrigues é o árbitro, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Marcos dos Santos Brito. O quarto árbitro é Maicon Siqueira Nunes. A partida tem transmissão pelo canal oficial da AAB no YouTube.

No Estádio Mário Pinto (Noroeste), às 17h, jogam Aquidauana e Comercial em uma disputa direta por posição. Vice-líder com 11 pontos, se vencer dá um passo importante para o acesso, principalmente se o MAC tropeçar em casa. No caso do Colorado, quarto colocado com nove pontos, precisa da vitória para seguir pensando no retorno à primeira divisão. O árbitro é Paulo Henrique Salmázio, com os assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Renan Faustino Corrêa nas laterais. O quarto árbitro é Josué Aires Gaúna. O canal da TV Educativa MS no YouTube transmite a partida.

