Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Bataguassu encerra hoje inscrições para médico com salário de R$ 13 mi

Processo seletivo forma cadastro reserva para médico do PSF, com jornada de 40 horas semanais e inscrição presencial na Secretaria de Saúde

Fernando de Carvalho

Processo seletivo forma cadastro reserva para médico do PSF - Foto: Reprodução/Prefeitura de Bataguassu
Processo seletivo forma cadastro reserva para médico do PSF - Foto: Reprodução/Prefeitura de Bataguassu

As inscrições para o processo seletivo de Médico Clínico Geral do PSF (Programa Saúde da Família) em Bataguassu terminam nesta terça-feira (20). A seleção aberta pelo município busca formar cadastro reserva para o atendimento na rede de saúde, com foco na atenção básica prestada à população.

O PSF é um modelo do SUS voltado ao acompanhamento de pacientes nas unidades e no território, com atendimentos como consultas, orientações e encaminhamentos, conforme a necessidade.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter graduação completa em Medicina e registro no órgão de classe. A jornada prevista é de 40 horas semanais, com salário mensal de R$ 13.081,41.

As inscrições são feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Porto XV de Novembro, nº 775, Centro, em Bataguassu. O atendimento ocorre até às 11h30, pela manhã, e das 14h às 16h30.

A seleção será realizada por análise de currículos, entrevista pessoal e avaliação do tempo de experiência, conforme os critérios definidos em edital.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação, de acordo com decisão da administração municipal.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos