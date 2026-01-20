Bataguassu encerra hoje inscrições para médico com salário de R$ 13 mi

As inscrições para o processo seletivo de Médico Clínico Geral do PSF (Programa Saúde da Família) em Bataguassu terminam nesta terça-feira (20). A seleção aberta pelo município busca formar cadastro reserva para o atendimento na rede de saúde, com foco na atenção básica prestada à população.

O PSF é um modelo do SUS voltado ao acompanhamento de pacientes nas unidades e no território, com atendimentos como consultas, orientações e encaminhamentos, conforme a necessidade.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter graduação completa em Medicina e registro no órgão de classe. A jornada prevista é de 40 horas semanais, com salário mensal de R$ 13.081,41.

As inscrições são feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Porto XV de Novembro, nº 775, Centro, em Bataguassu. O atendimento ocorre até às 11h30, pela manhã, e das 14h às 16h30.

A seleção será realizada por análise de currículos, entrevista pessoal e avaliação do tempo de experiência, conforme os critérios definidos em edital.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação, de acordo com decisão da administração municipal.