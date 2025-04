Batata e alface têm queda de preços em março, segundo boletim da Conab

A batata e a alface ficaram mais baratas em março, de acordo com o 4º Boletim Prohort da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quarta-feira (24). O levantamento aponta uma queda média de 5,34% no preço da batata nas Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país.

Já a alface teve recuo de 8,08%, com destaque para capitais como Recife (-60,79%), Belo Horizonte (-21,89%) e São Paulo (-14,32%).

A Conab atribui a queda da batata à intensificação da safra das águas, com destaque para os estados de Minas Gerais (32%) e Paraná (31%), que lideraram o abastecimento dos mercados. Bahia (15%), Rio Grande do Sul (12%) e Santa Catarina (6%) também contribuíram para a oferta nacional.

Tomate, cenoura e cebola ficam mais caros

Em contrapartida, produtos como tomate, cenoura e cebola tiveram alta nos preços em março. A maior variação foi registrada no tomate, com aumento de 41,29%. A Conab explica que a redução da oferta devido ao fim da safra de verão influenciou diretamente o comportamento do mercado. A disponibilidade em março foi 3,3% menor que em fevereiro.

A cenoura subiu 3,26%, e a cebola, 11,44%. A alta da cenoura ocorreu apesar de um leve aumento na oferta (5,8%), enquanto a cebola teve sua produção concentrada na região Sul, elevando os preços.

Análise de Preços de Frutas nas Ceasas

O boletim também analisou o comportamento de frutas nas Ceasas. Os preços da banana, mamão e maçã apresentaram leve recuo, enquanto laranja e melancia tiveram pequenas variações positivas.

Banana : queda de 0,48% , com alta na oferta das variedades nanica e prata.

: queda de , com alta na oferta das variedades nanica e prata. Mamão : redução de 0,42% .

: redução de . Maçã : recuo mais expressivo, de 2,02% .

: recuo mais expressivo, de . Melancia : variação praticamente nula, de 0,01% .

: variação praticamente nula, de . Laranja: leve alta de 0,14%, com frutas de menor qualidade e menor demanda da indústria.

📊 Variação de Preço – Hortaliças e Frutas (Março 2025)

Produto Variação 🥔 Batata -5,34% 🥬 Alface -8,08% 🍅 Tomate +41,29% 🥕 Cenoura +3,26% 🧅 Cebola +11,44% 🍌 Banana -0,48% 🍎 Maçã -2,02% 🍈 Mamão -0,42% 🍉 Melancia +0,01% 🍊 Laranja +0,14%

Segundo a Conab, o mercado da laranja enfrentou um cenário de baixa qualidade dos frutos, queda nas exportações e redução na demanda industrial, o que manteve os preços estáveis no atacado.

Levantamento abrange Ceasas em 11 estados

Os dados do Boletim Prohort são coletados em Centrais de Abastecimento nas seguintes capitais e regiões: São Paulo e Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Curitiba (PR), São José (SC), Goiânia (GO), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Rio Branco (AC).