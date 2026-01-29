Batida na MS-040 termina em morte e apreensão de drogas

Um acidente de trânsito resultou na morte de uma pessoa e na apreensão de quase 9,5 quilos de drogas na tarde de quarta-feira (28), na rodovia MS-040, em Campo Grande, no trecho que liga a Capital a Santa Rita do Pardo.

O acidente ocorreu por volta das 17h, no km 99 da rodovia, e envolveu um carro e um caminhão-trator, acoplado a um semirreboque. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, houve uma batida transversal seguida de saída de pista.

O condutor do carro, de 42 anos, morreu no local e ficou preso às ferragens. De acordo com o relato do motorista do caminhão, de 46 anos, a colisão aconteceu após o carro invadir a faixa contrária. O caminhoneiro não sofreu ferimentos e permaneceu no local. O teste do bafômetro não indicou consumo de álcool.

Apreensão de Drogas

Durante o atendimento da ocorrência, policiais localizaram, próximo ao veículo de passeio, embalagens com drogas que teriam sido arremessadas para fora do carro com o impacto da batida. Após perícia e pesagem, foram apreendidos 7,38 quilos de cocaína e 2,06 quilos de haxixe marroquino, totalizando 9,44 quilos de drogas.

O material foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Segundo a polícia, o valor estimado da carga apreendida é de R$ 818,5 mil.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Perícia Científica e serviços de remoção atuaram no local. Após a conclusão dos trabalhos, a rodovia foi liberada para o tráfego.