Bebê é internada com fraturas após massagem feita pelo pai, diz polícia

Uma bebê de pouco mais de um mês de vida está internada na Santa Casa de Campo Grande com múltiplas fraturas nas costelas. A ocorrência foi registrada após exames de imagem apontarem lesões incompatíveis com a idade da criança. O caso foi registrado no final da tarde de quarta-feira (7), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol).

Segundo o boletim de ocorrência, a bebê deu entrada inicialmente na UPA do Leblon e foi transferida para a Santa Casa, onde uma tomografia identificou fraturas do segundo ao oitavo arco costal do lado direito e do segundo ao sétimo do lado esquerdo, além de derrame pleural à direita. Diante do quadro, a Polícia Militar foi acionada conforme protocolo hospitalar.

À polícia, a mãe relatou que as lesões teriam ocorrido no último domingo (4), durante uma massagem abdominal feita pelo pai da criança com o objetivo de aliviar cólicas e gases. O homem confirmou a versão e admitiu ter usado força excessiva, afirmando que estava nervoso com o choro da filha.

Ainda de acordo com o registro policial, os pais não procuraram atendimento médico imediato, alegando que a bebê não apresentava sinais aparentes de dor e que não tinham recursos financeiros para levá-la a uma unidade de saúde. A criança só foi atendida dias depois, quando a mãe recebeu o salário e decidiu buscar atendimento.

Investigação e Acompanhamento do Caso

O pai não estava na unidade hospitalar no momento em que a assistente social informou que acionaria a polícia, mas retornou após ser contatado. Ele afirmou ter tentado acionar o Serviço Móvel de Urgência (Samu) no dia do ocorrido, mas não apresentou registros da ligação.

Os pais foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A mãe foi liberada após oitiva preliminar. A bebê permanece internada, acompanhada por uma familiar.

Ações Legais e Assistenciais

O Conselho Tutelar foi acionado pela Polícia Militar e pela assistência social do hospital, mas não compareceu. O caso é investigado como omissão de socorro, lesão corporal culposa e lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.