Beneficiários com NIS de final 1 recebem parcela do Bolsa Família nesta sexta

A Caixa Econômica Federal conclui o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família nesta sexta-feira (18) para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

O valor médio do benefício no estado é de R$ 681,10 e, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa do Governo Federal beneficia 190,6 mil famílias, com investimento de R$ 129,6 milhões. Neste mês, 11,6 mil famílias de Mato Grosso do Sul deixam o Bolsa Família por terem conquistado emprego ou se tornarem empreendedores, aumentando sua renda familiar.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários recebem e movimentam os valores pelo aplicativo Caixa TEM e internet banking, mas também é possível sacar o valor em uma agência da Caixa Econômica Federal — que é responsável pelo pagamento do benefício.

Confira o calendário do Bolsa Família para julho:

Final do NIS: 1 – pagamento em 18/7

Final do NIS: 2 – pagamento em 21/7

Final do NIS: 3 – pagamento em 22/7

Final do NIS: 4 – pagamento em 23/7

Final do NIS: 5 – pagamento em 24/7

Final do NIS: 6 – pagamento em 25/7

Final do NIS: 7 – pagamento em 28/7

Final do NIS: 8 – pagamento em 29/7

Final do NIS: 9 – pagamento em 30/7

Final do NIS: 0 – pagamento em 31/7

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social