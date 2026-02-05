Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

AGRO É MASSA

Bezerro sobe e sustenta otimismo no campo

Chuvas, demanda aquecida e oferta restrita impulsionam preços do gado de reposição e mantêm boi gordo valorizado em MS

Karina Anunciato

bezerro
Foto: Governo de MS

O mercado pecuário iniciou o ano com preços firmes e tendência de valorização, especialmente no segmento de reposição. Em Mato Grosso do Sul, referência nacional, o bezerro registra alta nas cotações, impulsionado pelo bom volume de chuvas e pela demanda aquecida por categorias mais jovens.

Segundo o analista de mercado da Radar Investimentos, Douglas Coelho, o cenário climático favorável estimula o interesse dos produtores pela reposição, enquanto a oferta segue limitada.

“Há uma boa demanda e a oferta não tem conseguido acompanhar esse movimento, o que sustenta os preços em alta em praticamente todas as regiões do país”, afirma.

Cenário do Boi Gordo e o Consumo Interno

Além do bezerro, o mercado do boi gordo também apresenta valorização. Apesar da concorrência com proteínas mais baratas, como frango e suíno, o consumo de carne bovina surpreendeu positivamente no início do ano, contrariando a expectativa de retração típica do período.

De acordo com Coelho, fatores sazonais ajudaram a manter a demanda firme. O pagamento de salários, o período de carnaval e um abate mais enxuto contribuíram para sustentar os preços no mercado interno. No atacado, a carcaça voltou a patamares próximos de R$ 23 por quilo.

Exportações e Perspectivas Futuras

No cenário externo, as exportações seguem em ritmo elevado, reforçando o equilíbrio entre oferta e demanda. A expectativa é de que, mesmo com eventual descarte de fêmeas ao longo do ano, o mercado mantenha sustentação no primeiro semestre.

Entre os pontos de atenção estão a volatilidade do dólar e os limites de exportação para a China. Ainda assim, a avaliação é de um ambiente construtivo para a pecuária nos próximos meses, com preços firmes e boas perspectivas para produtores e investidores do setor.

Acompanhe a entrevista completa:

