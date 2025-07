Biblioteca Isaias Paim promove peça gratuita "Chapeuzinho Vermelho" neste sábado

Crianças que estiverem em Campo Grande neste sábado (26) poderão assistir gratuitamente à peça “Chapeuzinho Vermelho”, encenada pelo grupo Turma do Bolonhesa.

A apresentação será às 14h, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, no Centro da capital.

A atividade integra a programação de férias da biblioteca e tem como objetivo aproximar o público infantil do espaço de leitura e cultura. A entrada é aberta ao público, mas crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

A peça é uma versão bem-humorada do clássico infantil e promete entreter os pequenos durante a tarde. A biblioteca funciona das 7h30 às 17h30, e a exibição da peça acontece na área interna da unidade, localizada no andar térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559.

Segundo o coordenador da biblioteca, Aparecido Melchíades, o teatro também é uma forma de incentivar o hábito da leitura desde cedo. “Temos visto muitas crianças frequentando a biblioteca durante as férias, muitas delas acompanhadas dos avós, o que é muito positivo”, destacou.

Além da peça teatral, o espaço segue aberto ao público com acervo literário voltado para diferentes faixas etárias. A biblioteca convida pais e responsáveis a aproveitarem o período de recesso escolar para incentivar o contato das crianças com livros e atividades culturais.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS