Bioparque Pantanal funciona em horário especial durante o feriado

Quem pretende aproveitar o feriado prolongado em Campo Grande tem no Bioparque Pantanal uma opção gratuita de lazer aliada à educação ambiental. O espaço estará aberto ao público nos dias 13, 19 e 20 de junho, com funcionamento das 8h30 às 14h30 — o último horário de entrada será às 13h30. A visitação precisa ser agendada pelo site.

Inaugurado em 2022, o Bioparque abriga o maior aquário de água doce do mundo e tem atraído milhares de visitantes com seu circuito de tanques e painéis interativos. O local mantém mais de 460 espécies aquáticas e terrestres, entre elas o jaú apelidado de Maria Fernanda, as arraias “batizadas” de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, além da sucuri Gaby Amarantos, a píton-albina Capitu e a jiboia Rachel Carson.

Circuito educativo e ações de sustentabilidade

Além da contemplação dos animais, o Bioparque oferece atividades educativas coordenadas pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA), que desenvolve ações com foco em sustentabilidade, economia circular e preservação dos ecossistemas.

Professores e monitores auxiliam os visitantes ao longo da visita com informações sobre as espécies, o funcionamento dos sistemas do aquário e os impactos ambientais nos biomas brasileiros.

Mesmo sendo um ponto turístico, o Bioparque também atua como centro de pesquisa e divulgação científica. Por isso, a estrutura foi pensada para receber escolas, pesquisadores e famílias em busca de conhecimento acessível e interativo.

*Com informações do Governo de MS