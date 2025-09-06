Veículos de Comunicação
Campo Grande

REPRESENTATIVIDADE

Bioparque Pantanal ganha jardim de orquídeas símbolo de MS

Exemplares foram doados por meio de uma parceria

Karina Anunciato

Visitantes terão a chance de conhecer de perto espécies que representam a identidade cultural do estado (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Visitantes terão a chance de conhecer de perto espécies que representam a identidade cultural do estado (Foto: Reprodução/ Governo de MS)

Visitantes do Bioparque Pantanal agora podem contemplar de perto a Cattleya nobilior, flor símbolo de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. Mais de 100 exemplares da espécie, junto com orquídeas dos gêneros Catasetum, Ionopsis e Oncidium, foram plantados na área externa do parque, em um novo atrativo que valoriza a flora nativa.

As plantas foram doadas por meio de uma parceria entre o Bioparque, a Associação Campograndense de Orquidofilia e Ambientalismo (Acoa) e a Associação da Cattleya Nobilior (ACN). O projeto busca reforçar a importância da preservação da flora do bioma e oferecer ao público a oportunidade de conhecer espécies que representam a identidade cultural e ambiental do estado.

Para a orquidófila Silvia Saffe Chacha, integrante da Acoa e da ACN, a chegada das flores ao Bioparque foi a realização de um sonho.

“Durante uma visita, um amigo de fora do Estado me questionou sobre a ausência da espécie no espaço aberto onde ficam os Ipês. Isso acendeu a ideia. Com uma associação muito unida e ótima receptividade da diretoria do parque, conseguimos tornar esse sonho realidade”, destacou.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, reforçou a relevância da iniciativa.

“Ver a Cattleya nobilior ganhar espaço em nossos jardins é mais do que um gesto de embelezamento. É um ato de valorização da nossa identidade, de preservação da biodiversidade e de orgulho cultural. Cada orquídea plantada representa um compromisso com o futuro, a educação ambiental e a conservação da natureza”, afirmou.

O presidente da Acoa, Wenceslau de Oliveira, comentou que o projeto também é uma forma de presente à sociedade sul-mato-grossense.

“Oferecemos este acervo como agradecimento pelo apoio e carinho que sempre recebemos, tanto da população quanto do poder público, durante nossas exposições”, disse.

