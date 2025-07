Bioparque Pantanal promove programação especial de férias

O Bioparque Pantanal preparou uma programação especial de férias com atividades educativas e recreativas voltadas para todas as idades com oficinas criativas, contação de histórias e jogos lúdicos que aliam lazer, sustentabilidade e aprendizado. As atividades são promovidas pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA) e seguem até 31 de julho.

As atividades são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, sempre em dois horários: às 9h30 e às 15h30. Entre as oficinas oferecidas estão a técnica de frotagem com folhas, a confecção de brinquedos com materiais recicláveis e a criação de serpentes com papel reutilizado.

Nas quartas-feiras, 23 e 30 de julho, o destaque é o “Dia do Jogo”, com atividades lúdico-pedagógicas voltadas para temas como economia circular e gestão de resíduos sólidos, onde os visitantes participarão de jogos como Dominó dos Resíduos, Descarte Certeiro e Pebolim de Tampinhas.

Além da programação especial, o Bioparque segue com a visita do aquário, com estrutura adaptada para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e neurodivergentes, promovendo o turismo inclusivo e garantindo uma experiência acolhedora e respeitosa para todos os públicos.

A visitação é gratuita, porém realizada mediante agendamento prévio pelo site oficial.

Serviço

Bioparque Pantanal

Local: Av. Afonso Pena, 6.000 – Parque das Nações Indígenas, Campo Grande (MS)

Programação: terças, quartas e quintas-feiras até 31 de julho

Horários: 9h30 e 15h30