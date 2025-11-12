Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

COMBATE

Bioparque Pantanal realiza Dia D de combate à dengue

Educação Ambiental é protagonista da ação de prevenção da dengue, zika e chikungunya

Arthur Ayres

Evento é realizado nesta quinta e sexta-feira - Foto: Divulgação/ Governo de MS
Evento é realizado nesta quinta e sexta-feira - Foto: Divulgação/ Governo de MS

Nesta quinta (13) e sexta-feira(14), o Bioparque pantanal realiza o “Dia D” de combate à arboviroses, transmitidas pelo Aedes aegypti. A ação conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) reforça a educação ambiental, ao unir conscientização e sustentabilidade na prevenção da dengue, zika e chikungunya.

O período chuvoso chegou, e os cuidados com quintais e varandas devem ser redobrados. O descuido, ainda que pequeno, favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O descarte incorreto de resíduos e o acúmulo de água em recipientes contribuem para o surgimento de criadouros do transmissor.

PROGRAMAÇÃO

Durante a ação, amostras reais de larvas do Aedes aegypti estarão expostas para que o público reconheça as fases do mosquito e compreenda como pequenas atitudes diárias podem prevenir sua proliferação. Materiais informativos e educativos serão distribuídos.

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Bioparque realizará atividades lúdico-pedagógicas voltadas às famílias e aos estudantes, com foco na conscientização sobre o combate às arboviroses. As ações incluirão explicações com o uso de microscópios e a apresentação de um painel temático, fortalecendo as iniciativas de educação ambiental já desenvolvidas no local.

O “Dia D” contará ainda com uma oficina de brinquedos feitos com materiais recicláveis, projeto do Núcleo de Pesquisa e Tecnologias do Bioparque Pantanal (NUPTEC). A atividade utiliza tampinhas de garrafas PET que seriam descartadas, dando novo destino a um material que, se acumulado de forma incorreta, poderia se tornar criadouro do mosquito.

O evento ocorre nos dias 13 e 14 de novembro, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h30. O Bioparque Pantanal, localizado no Parque das Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Assuntos

