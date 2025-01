Bioparque Pantanal se junta à AZAB e fortalece compromisso com a conservação

O Bioparque Pantanal, considerado o maior aquário de água doce do mundo, oficializou sua adesão à Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) no início de 2025. A parceria tem como objetivo intensificar o compromisso do Bioparque com a conservação da biodiversidade brasileira, promovendo iniciativas voltadas à educação ambiental, pesquisa científica e proteção das espécies do Pantanal.

A AZAB, com mais de 40 anos de atuação, é uma associação que reúne zoológicos e aquários do Brasil com o objetivo de promover a conservação ambiental e o manejo de espécies ameaçadas.

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, expressou a importância da adesão à AZAB para o fortalecimento de suas ações. “Essa parceria amplia nossas possibilidades de troca de conhecimento técnico e científico com outras instituições renomadas do Brasil, consolidando o papel do Bioparque como protagonista na preservação e pesquisa sobre o Pantanal”, afirmou.

Nancy Banevicius, presidente da AZAB, deu as boas-vindas ao novo associado e ressaltou o papel único do Bioparque. “Temos poucos aquários de águas continentais no Brasil e, o Bioparque sendo o maior deles, traz uma nova luz sobre a importância da conservação da nossa biodiversidade de peixes e outros organismos de água doce” destacou.

Com uma capacidade impressionante de mais de 5 milhões de litros de água doce, o Bioparque é um importante centro de conscientização ambiental e pesquisa, com foco no bioma Pantanal, um dos mais ricos em biodiversidade globalmente.

Desde sua abertura, tem se destacado como um espaço dedicado ao estudo e à valorização das espécies aquáticas, especialmente aquelas ameaçadas de extinção.

*Com informações do Governo de MS