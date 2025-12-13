Bioparque Pantanal terá Papai Noel Mergulhador e horários especiais no fim do ano

O Bioparque Pantanal terá programação especial de fim de ano, com destaque para a apresentação do Papai Noel Mergulhador, marcada para os dias 23 e 24 de dezembro, às 10h.

Além da atração temática, o espaço também terá mudanças no horário de funcionamento e interrupções temporárias na visitação.

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Bioparque funcionará em horário reduzido, das 8h30 às 14h30, com entrada permitida até as 13h30. Nos dias 25 e 31 de dezembro, o local permanecerá fechado ao público.

A visitação também ficará suspensa entre 1º e 7 de janeiro de 2026, período reservado para manutenções internas. Segundo a programação, as atividades serão retomadas no dia 8 de janeiro.

Inaugurado em março de 2022, o Bioparque Pantanal já recebeu mais de 1 milhão de visitantes e se tornou um dos principais atrativos turísticos de Campo Grande, reunindo aquários de água doce e ações voltadas à educação ambiental e à preservação da biodiversidade.

A entrada é gratuita, mas o acesso depende de agendamento prévio, que deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do Bioparque Pantanal.

*Com informações do Governo de MS