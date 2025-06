Blitz educativa em shopping alerta motoristas sobre uso irregular de vagas para pessoas com deficiência

Mais de 1.300 infrações foram registradas em Campo Grande em 2024 por estacionamento irregular em vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos. Em resposta ao problema, uma blitz educativa será realizada nesta quinta-feira (12), às 14h, no estacionamento do Shopping Campo Grande com o objetivo de conscientizar motoristas sobre o uso correto dessas vagas exclusivas.

A mobilização integra a campanha “Essa vaga não é sua nem por um segundo”, que tem como foco sensibilizar o público sobre o impacto do desrespeito à sinalização de acessibilidade.

Durante a blitz, serão entregues materiais informativos e aplicada a chamada “multa moral” — uma advertência simbólica usada para chamar a atenção de quem ocupa vagas destinadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mesmo que por pouco tempo.

“A vaga pode até parecer ‘livre’, mas ela tem dono, e esse dono tem um direito assegurado por lei. A proposta não é punir, é educar. A multa moral tem o papel de fazer pensar, causar impacto e promover respeito”, explica a superintendente de Política de Direitos Humanos, Priscilla Justi, .

Infrações continuam elevadas mesmo com penalidades

Mesmo com penalidades previstas na Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/2015) — que estabelece multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira de habilitação e remoção do veículo — a prática irregular segue sendo comum na capital.

Em 2024 foram 634 infrações em vagas para pessoas com deficiência e 708 em vagas para idosos.

Próximas ações

A blitz educativa no Shopping Campo Grande é a primeira de uma série de atividades previstas até novembro. Segundo os organizadores, estão programadas duas mobilizações por mês. O próximo local a receber a ação será o Shopping Norte Sul Plaza, no dia 26 de junho.

A campanha conta com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da APAE e de centros especializados em reabilitação.

“O direito à mobilidade não é um privilégio, é uma necessidade garantida por lei. Nossa intenção é engajar as pessoas em nossas ações”, comentou a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante), que atua na coordenação da campanha.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande