Bloqueio atmosférico eleva temperaturas e reduz umidade em MS

Segundo o Climatempo, um bloqueio atmosférico persiste, impedindo o avanço de frentes frias do Sul para o Sudeste do país. Essa condição climática está resultando na redução significativa da umidade do ar e causando tempo seco em diversas áreas do Centro-Sul, Sudeste e Sul do Brasil.

A previsão indica que este bloqueio atmosférico deve se manter atuante entre os dias 5 e 10 de maio. A expectativa é que na sexta-feira (9), uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul consiga romper essa barreira atmosférica.

Além do tempo seco, as regiões afetadas devem experimentar um calor atípico para esta época do ano. Mato Grosso do Sul poderá registrar áreas com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média, e outras com elevação ainda mais expressiva, superando em 5°C ou mais o esperado para o período.

Os níveis de umidade no ar devem permanecer críticos, ficando abaixo dos 30% em várias áreas do Centro-Oeste do Brasil. Ontem, segunda-feira (5), a umidade relativa do ar em Três Lagoas atingiu 35%, enquanto em Campo Grande o índice foi de 39%.

O sistema de alta pressão atmosférica, responsável pelo bloqueio, não apenas diminui as chances de chuva, mas também reduz a intensidade dos ventos. Uma exceção é a área de fronteira com o Uruguai, onde há possibilidade de temporais.