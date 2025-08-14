Plano Safra 2025/2026: BNDES chega a R$ 10 bilhões em crédito aprovado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atingiu a marca de R$ 10 bilhões em aprovações de crédito no âmbito do Plano Safra 2025/2026, iniciado em 17 de julho. A notícia foi divulgada pela Agência Brasil.

Dos recursos aprovados, R$ 2,68 bilhões foram para linhas de custeio. Além disso, R$ 7,37 bilhões foram destinados para investimentos em instalações e máquinas.

Este montante atende diretamente agricultores familiares, micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas. Em suma, R$ 9,1 bilhões são destinados a esse grupo.

Foram registradas 39 mil operações, sendo 24 mil voltadas a investimentos, via 24 agentes financeiros credenciados e distribuídas em mais de 20 linhas de financiamento.

Aproximadamente 70% dos recursos (cerca de R$ 6,9 bilhões) foram operados por bancos cooperativos e cooperativas de crédito, o que possibilitou a descentralização dos créditos e atingiu 93% dos municípios brasileiros .

BNDES e o Plano Safra 2025/2026

De acordo com Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, o valor aprovado até o momento (R$ 10 bilhões) conta com cerca de R$ 3,3 bilhões destinados à agricultura familiar. Ele destaca que o orçamento global do Plano Safra 2025/2026 é de R$ 70 bilhões, o maior já disponibilizado pelo banco ao setor agropecuário — 5% superior ao ciclo anterior e 180% maior que o de 2022/2023.