Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CRÉDITO PARA O PRODUTOR!

Plano Safra 2025/2026: BNDES chega a R$ 10 bilhões em crédito aprovado

Adriano Hany

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou orçamento de R$ 70 bilhões é o maior já disponibilizado. Foto-arquivo: Tomaz Silva/Agência Brasil - Tomaz Silva/Agência Brasil
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou orçamento de R$ 70 bilhões é o maior já disponibilizado. Foto-arquivo: Tomaz Silva/Agência Brasil - Tomaz Silva/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atingiu a marca de R$ 10 bilhões em aprovações de crédito no âmbito do Plano Safra 2025/2026, iniciado em 17 de julho. A notícia foi divulgada pela Agência Brasil.

Dos recursos aprovados, R$ 2,68 bilhões foram para linhas de custeio. Além disso, R$ 7,37 bilhões foram destinados para investimentos em instalações e máquinas.

Este montante atende diretamente agricultores familiares, micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas. Em suma, R$ 9,1 bilhões são destinados a esse grupo.

Foram registradas 39 mil operações, sendo 24 mil voltadas a investimentos, via 24 agentes financeiros credenciados e distribuídas em mais de 20 linhas de financiamento.

Aproximadamente 70% dos recursos (cerca de R$ 6,9 bilhões) foram operados por bancos cooperativos e cooperativas de crédito, o que possibilitou a descentralização dos créditos e atingiu 93% dos municípios brasileiros .

BNDES e o Plano Safra 2025/2026

De acordo com Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, o valor aprovado até o momento (R$ 10 bilhões) conta com cerca de R$ 3,3 bilhões destinados à agricultura familiar. Ele destaca que o orçamento global do Plano Safra 2025/2026 é de R$ 70 bilhões, o maior já disponibilizado pelo banco ao setor agropecuário — 5% superior ao ciclo anterior e 180% maior que o de 2022/2023.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos