ESPORTE

Bolsa Atleta e Bolsa Técnico beneficiam mais de 340 esportistas em Mato Grosso do Sul

Investimento total dos programas é de R$ 4,2 milhões

Arthur Ayres

Kits esportivos foram entregues para atletas contemplados - Foto: Divulgação/ Governo de MS
Kits esportivos foram entregues para atletas contemplados - Foto: Divulgação/ Governo de MS

Os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico contemplaram 302 atletas e 41 técnicos em Mato Grosso do Sul, o investimento total é de R$ 4,2 milhões, que serão pagos ao longo de 2026. Os recursos vêm do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE).

A nova etapa dos programas inclui categorias para atletas surdos, a criação da categoria pré-olímpica e reserva 30% das bolsas para mulheres, essas inclusões atendem a pedidos apresentados durante uma audiência pública realizada em 2024. Na última segunda-feira (3), foram entregues kits esportivos para os atletas contemplados em cerimônia realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

As categorias criadas para o ano de 2026 foram:

  • Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico
  • Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico
  • Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico

O processo de inscrição ocorreu de maneira totalmente on-line. O Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico são iniciativas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, executadas pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).

O governador do Estado, Eduardo Riedel falou sobre o investimento e a importância da política pública de incentivo ao esporte, “A cada ano que passa, o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico aumentam o investimento. Nós ficamos muito felizes em ver que é uma política pública contínua, séria e responsável, acrescentando a cada ano uma nova modalidade, um novo formato. Conseguimos atingir o máximo de pessoas possível da sociedade, e a grande consequência disso é envolver dezenas de milhares de jovens no esporte desde o programa escolar Prodesc até o alto rendimento, com medalhistas olímpicos. O Estado está presente e a transformação que o esporte traz para uma sociedade é muito grande, são pessoas que estão se formando no caráter, na disciplina e na saúde. Isso, sem dúvida nenhuma, reflete na nossa sociedade”, afirmou o governador.

Os valores e critérios atualizados dos programas estão disponíveis no Manual Bolsa Atleta e Técnico.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

