Bolsonaro é preso preventivamente após decisão do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22). A Polícia Federal informou que cumpriu mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta sexta-feira (21) o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocou, pelas redes sociais. Vigília de orações próxima à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.

Também nesta sexta, a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), a concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente.