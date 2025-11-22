Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

JUSTIÇA

Bolsonaro é preso preventivamente após decisão do STF

Defesa do ex-presidente havia solicitado prisão domiciliar humanitária horas antes da decisão

Arthur Ayres

Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto - Foto: Reprodução/Agência Brasil
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22). A Polícia Federal informou que cumpriu mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta sexta-feira (21) o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocou, pelas redes sociais. Vigília de orações próxima à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.

Também nesta sexta, a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), a concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada após o descumprimento de medidas cautelares já fixadas pelo STF. Bolsonaro estava usando tornozeleira eletrônica e proibido de acessar embaixadas e consulados, de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

*Com informações da Agência Brasil

