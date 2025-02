'Bom pra cachorro' , conforto e segurança para os pets

Neste sábado (22), o programa CBN Festas e Eventos destacou cuidados essenciais que precisam ser adotados com os cachorros, quando seus tutores viajam. Além da atenção com a alimentação e a saúde, a hospedagem temporária se tornou uma preocupação crescente e as amigas Léa Lourenço e Mariana Estrada, fundaram a Hug Dog, como forma de suprir inicialmente uma demanda pessoal, mas que se tornou um empreendimento.

Léa Lourenço comentou sobre a ideia que deu origem.

“Nós entendemos a necessidade de um lugar seguro e carinhoso para os pets quando os donos precisam viajar. Porque eu não confiava em ninguém e foi assim que surgiu”, explicou.

Nesse sentido, a Hug Dog, conhecida pelo seu Day Care, lançou uma nova opção: o Hotelzinho Hug Dog. O espaço oferece uma alternativa segura e confortável para os animais que precisam ficar longe de seus donos durante viagens.

Uma solução confiável e de qualidade para o cuidado com os pets enquanto estão fora.



Confira na íntegra: