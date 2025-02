Bombeiros de MS ampliam capacitação para condução off-road em combate a incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul deu início a um amplo processo de capacitação de seus profissionais para atuação em terrenos de difícil acesso. A primeira edição do Estágio de Direção 4×4 (ED4x4) formou 20 novos condutores de viaturas off-road na última sexta-feira (21), na Diretoria de Proteção Ambiental (DPA), em Campo Grande.

A expectativa é de que até julho mais 80 bombeiros concluam a formação, totalizando 100 novos operadores.

A iniciativa faz parte da preparação para a temporada de incêndios florestais no estado, especialmente no Pantanal, onde as viaturas precisam atravessar terrenos irregulares para chegar a locais de difícil acesso.

O curso, que ocorreu entre os dias 17 e 21 de fevereiro, incluiu aulas teóricas na Academia de Bombeiros Militar (ABM) e treinamentos práticos em regiões como o Morro do Ernesto e a Fazenda Piana.

Preparo para operações em campo

Os bombeiros receberam instruções sobre as características dos veículos 4×4, os diferentes tipos de terrenos e obstáculos enfrentados em operações reais e a tecnologia disponível nos equipamentos.

Além disso, a formação abrangeu legislação de trânsito para veículos de emergência, mecânica aplicada, técnicas de deslocamento em comboio e procedimentos para transpor obstáculos naturais.

O subtenente Rodrigues Júnior, instrutor do curso, destacou a importância da capacitação para aumentar a eficiência das operações. “Os militares precisam conhecer os veículos que operam e as condições do terreno que enfrentarão. A combinação entre conhecimento teórico e prática permite que eles atuem com mais segurança e eficácia, reduzindo o tempo de resposta em emergências e garantindo a preservação dos equipamentos”, afirmou.

A formação inicial utilizou camionetes tipo pick-up, mas, nas próximas edições, os bombeiros também treinarão com viaturas pesadas, como os modelos Auto Tanque (AT) e Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), específicos para combate a incêndios.

Manutenção e conservação dos equipamentos

Parte do treinamento foi ministrada pelo engenheiro mecânico e tenente Maurício Ferreira, que abordou aspectos de manutenção preventiva dos veículos e as principais diferenças entre os modelos utilizados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo ele, esse conhecimento é essencial para garantir a durabilidade dos equipamentos e a segurança dos bombeiros durante as operações.

“Cada tipo de viatura tem uma aplicação específica, e o conhecimento técnico permite que os militares façam um uso adequado dos recursos disponíveis. Detalhes como o tipo de pneu mais adequado para cada terreno, cuidados na manutenção e o funcionamento dos sistemas de tração são fundamentais para garantir que as viaturas operem com eficiência nas missões”, explicou Ferreira.

*Com informações da Sejusp