Bombeiros de MS recebem treinamento especializado para resgatar animais silvestres durante incêndios

Com a chegada da temporada de queimadas e o aumento dos riscos para a fauna do Pantanal, bombeiros de Mato Grosso do Sul participaram de um treinamento intensivo focado no resgate técnico de animais silvestres.

Ao longo de três dias, cerca de 30 militares foram capacitados para atuar em ocorrências que envolvam desde pequenos répteis até grandes mamíferos.

O curso, conhecido como RTA (Resgate Técnico Animal), ocorreu entre os dias 12 e 15 de maio e combinou atividades teóricas e práticas. Os participantes simularam situações comuns em áreas de incêndio, como o resgate de onças feridas, jacarés ilhados pelas chamas e aves acuadas no topo de árvores.

Curso reúne teoria e prática com foco na fauna pantaneira

A capacitação foi promovida pelo Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), vinculado à Semadesc, em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

As atividades ocorreram no Biotério da universidade, no Instituto São Vicente e na Fazenda Escola, na região da Lagoa da Cruz.

O conteúdo incluiu módulos sobre medicina veterinária de desastres, biossegurança, ética no manejo, além de técnicas específicas para a contenção e transporte seguro de aves, répteis e mamíferos — com atenção especial às serpentes e crocodilianos, espécies frequentemente resgatadas no Pantanal.

As simulações foram realizadas em grupos de três militares, formato que espelha a composição das equipes em campo. O treinamento foi encerrado com uma simulação completa de resgate técnico, testando as habilidades adquiridas.

Bombeiros relatam desafios e importância do preparo

O soldado Sérgio Leite destacou o quanto o treinamento aprimorou a atuação das equipes, especialmente no manejo de animais peçonhentos. “Aprendemos muito sobre como diferenciar espécies, principalmente serpentes, e agir com segurança. Isso faz diferença não só nas operações, mas também ao orientar moradores de áreas remotas”, afirmou.

Ele também chamou a atenção para as dificuldades no manejo de animais de grande porte: “A contenção desses animais exige mais estrutura e equipamentos específicos”.

Outro participante, o soldado Rodrigo Bastos, de Chapadão do Sul, reforçou a necessidade de preparo diante das queimadas. “Muitos animais fogem do fogo e acabam entrando em cidades ou fazendas. Precisamos estar prontos para agir com segurança e eficiência”, disse.

Segundo ele, técnicas como a captura de jacarés e serpentes são fundamentais nesse contexto. “Saímos mais capacitados e prontos para repassar o conhecimento, fortalecendo a atuação da corporação e garantindo mais segurança para todos, inclusive para os animais.”

Treinamento faz parte da estratégia para a temporada de incêndios

A capacitação integra o cronograma de preparação do Corpo de Bombeiros para o enfrentamento dos incêndios florestais e segue alinhada a orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para resposta a desastres.

Realizado em Mato Grosso do Sul desde 2021, o curso será ampliado em 2025, quando novos grupos de militares, incluindo equipes do CPCF e PrevFogo, também passarão pela formação.

Segundo a coordenação do Gretap, o RTA tem contribuído para reduzir o tempo de resposta nas ocorrências e garantir mais segurança às equipes, além de aumentar as chances de sobrevivência dos animais resgatados.

A coordenadora Paula Helena Santa Rita destacou que, na maioria dos casos, os animais são encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passam por tratamento e podem, sempre que possível, ser reintroduzidos na natureza.

“O restabelecimento desses animais tem ocorrido com bons índices de sucesso”, afirmou.

