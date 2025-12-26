Bombeiros registram série de ocorrências em Aquidauana e Anastácio

Um balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul apontou um aumento de demanda por atendimentos durante as festividades de Natal em Aquidauana e Anastácio. De acordo com a corporação, as ocorrências registradas entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2025 envolveram acidentes de trânsito, atendimentos clínicos, ferimentos e um princípio de incêndio. Houve encaminhamentos ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

Na madrugada de quinta-feira (26), no Centro de Aquidauana, um atendimento foi registrado após uma pessoa sofrer corte no dedo do pé ao entrar em contato com vidro na via pública. O ferimento foi tratado com curativo compressivo e, em seguida, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro do município para avaliação médica.

Em Anastácio, na noite de quarta-feira (25), um sinistro de trânsito envolvendo motocicleta e carro deixou duas pessoas feridas. O atendimento foi prestado por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, enquanto a Polícia Militar ficou responsável pela área. Segundo o relato, o veículo envolvido na colisão deixou o local antes de ser identificado.

Ainda no contexto de ocorrências de trânsito, uma vítima ocupante de motocicleta apresentou fratura exposta em membro inferior, com hemorragia moderada. Durante o Atendimento Pré-Hospitalar (APH), procedimentos como hemostasia e imobilização foram realizados, e o transporte ao Pronto-Socorro de Aquidauana foi efetuado pelas equipes.