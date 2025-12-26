Bombeiros registram série de ocorrências em Aquidauana e Anastácio

Um balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul apontou um aumento de demanda por atendimentos durante as festividades de Natal em Aquidauana e Anastácio. De acordo com a corporação, as ocorrências registradas entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2025 envolveram acidentes de trânsito, atendimentos clínicos, ferimentos e um princípio de incêndio. Houve encaminhamentos ao Pronto-Socorro de Aquidauana.
Na madrugada de quinta-feira (26), no Centro de Aquidauana, um atendimento foi registrado após uma pessoa sofrer corte no dedo do pé ao entrar em contato com vidro na via pública. O ferimento foi tratado com curativo compressivo e, em seguida, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro do município para avaliação médica.
Em Anastácio, na noite de quarta-feira (25), um sinistro de trânsito envolvendo motocicleta e carro deixou duas pessoas feridas. O atendimento foi prestado por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, enquanto a Polícia Militar ficou responsável pela área. Segundo o relato, o veículo envolvido na colisão deixou o local antes de ser identificado.
Ainda no contexto de ocorrências de trânsito, uma vítima ocupante de motocicleta apresentou fratura exposta em membro inferior, com hemorragia moderada. Durante o Atendimento Pré-Hospitalar (APH), procedimentos como hemostasia e imobilização foram realizados, e o transporte ao Pronto-Socorro de Aquidauana foi efetuado pelas equipes.
Também na tarde do dia 25, outro chamado mobilizou os bombeiros em uma residência no Centro de Anastácio, onde uma idosa apresentava sinais de fraqueza e mal-estar. Após avaliação no local, ela foi encaminhada para atendimento médico em Aquidauana.
Ocorrências de Natal em Aquidauana e Anastácio
Na véspera de Natal, 24 de dezembro, um princípio de incêndio em um caminhão carregado com carvão, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, exigiu ação rápida para resfriamento da carga. Conforme o balanço, aproximadamente 500 litros de água foram utilizados na contenção. O local permaneceu sob responsabilidade do condutor do veículo após o controle da situação.
Ainda no dia 24, outro sinistro de trânsito, envolvendo carro e motocicleta, foi registrado no bairro José Fragelli, em Aquidauana. O motociclista sofreu escoriações, recebeu atendimento no local, foi estabilizado e foi encaminhado ao Pronto-Socorro, com atuação conjunta de outros órgãos.
Ao final do balanço, o Corpo de Bombeiros reafirmou o compromisso com a pronta resposta. Além disso, orientou que a população acione o serviço de emergência sempre que necessário.