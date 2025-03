Bonito sedia feira internacional de destinos inteligentes

Bonito será palco da Feira Internacional de Destinos Inteligentes (Fidi) entre os dias 19 e 22 de março. O evento, realizado pela segunda vez no Brasil, reunirá profissionais do setor, empreendedores, representantes de organizações não-governamentais e agentes públicos da América do Sul e Europa.

No ano passado, a feira foi realizada em Curitiba-PR. Desta vez, em Bonito, a programação da Fidi 2025 contará com palestras, workshops e visitas técnicas a atrativos turísticos da região.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, destacou que a feira reforçará a política estadual de governança turística, com foco na sustentabilidade e inovação, além de fomentar a Rota Bonito Serra da Bodoquena.

“Nós temos em Bonito o primeiro Plano de Mudanças Climáticas do Destino Turístico do país sendo executado agora e trabalhando a inovação e tecnologia que permeia esses outros eixos”, afirmou Wendling.

Além de movimentar o setor turístico, o evento deve gerar renda local e novos negócios, já que são esperados mais de 1.000 participantes. A secretária-executiva do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB) – associação que congrega o trade turístico -, Janaína Mainchein, ressaltou que “a feira atrairá novos visitantes e fomentará negócios“.

Para incentivar a participação do comércio, o BCVB distribuiu adesivos identificando estabelecimentos comerciais que oferecem benefícios aos participantes da Fidi.

Centro de Convenções de Bonito-MS – Foto: Divulgação/Fundtur

Programação Fidi 2025

O evento será realizado entre os dias 19 e 22 de março, das 9h às 18h, no Centro de Convenções de Bonito, onde especialistas nacionais e internacionais compartilharão práticas e conhecimentos sobre o modelo de destino inteligente.

Entre os palestrantes estão Bruno Wendling, a secretária de Turismo de Bonito, Juliane Salvatori, e o empresário Eduardo Coelho, do Grupo Rio da Prata.

Também estão previstas atividades paralelas na Praça da Liberdade, entre os dias 19 e 21. Já as visitas técnicas incluem atrações como a Gruta do Lago Azul, o Polo Ecoturismo Sebrae e o Balneário Municipal.

Os participantes também terão a opção de conhecer outros pontos turísticos associados ao Bonito Convention & Visitors Bureau, como o Parque Ecológico Rio Formoso, Aquário Natural, Recanto Ecológico Rio da Prata, Buraco das Araras, Nascente Azul e Estância Mimosa.

Histórico da Fidi

A Fidi é uma convenção itinerante e reúne profissionais, empresas, líderes, empreendedores inovadores, instituições, estudantes, líderes do turismo, organizações não governamentais e autoridades públicas dos setores de turismo e tecnologia do mundo todo.

Organizada pelo Instituto Cidades do Futuro – líder em inovação e desenvolvimento no setor de turismo na América Latina -, foi fundada em 2020, em meio à pandemia, como um esforço para manter o diálogo sobre destinos turísticos inteligentes em todo o mundo.



A primeira edição, realizada virtualmente, atraiu mais de 30.000 participantes de 50 países, marcando um marco na promoção do turismo inteligente na América Latina.

A segunda edição, realizada presencialmente em Curitiba-PR, em 2024, ofereceu uma experiência totalmente imersiva, com passeios temáticos que conectaram os participantes com a cultura local e as inovações turísticas.