Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Trabalho e política

Boulos defende fim da escala 6x1 e precarização do emprego

Ministro diz que mudança será debatida no Congresso, prevê transição para microempresas e afirma que seguirá no governo até o fim do mandato

Karina Anunciato

Boulos durante o programa 'Bom dia Ministro' Foto Diego Campos/ Secom PR
Boulos durante o programa 'Bom dia Ministro' Foto Diego Campos/ Secom PR

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que o fim da escala de trabalho 6×1 é uma prioridade do governo federal e que a proposta está em fase de diálogo avançado no Congresso Nacional. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, ao responder perguntas da Rádio Massa Campo Grande.

Ao comentar a realidade de Mato Grosso do Sul, onde o mercado de trabalho tem sido impulsionado pela chegada de novas indústrias, o ministro falou do tempo dedicado a preparação. De acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase metade (42,8%) dos jovens no estado com idade entre 15 e 29 anos trabalha, mas não estuda. Para Boulos, esse recorte reafirma que jornadas longas dificultam a permanência na escola e ampliam a precarização do emprego.

Discussão sobre a escala 6×1

A proposta defendida pelo governo prevê o limite máximo de cinco dias de trabalho por dois de descanso, com carga semanal de até 40 horas, sem redução salarial. Segundo o ministro, o tema já está sendo tratado com lideranças da Câmara dos Deputados e pode ser votado ainda neste semestre. “É uma discussão que precisa passar pelo Congresso, com diálogo amplo e responsabilidade”, afirmou.

Questionado sobre os impactos para micro e pequenas empresas, Boulos disse que o governo federal reconhece as dificuldades enfrentadas por esses setores e que o debate legislativo deve incluir regras de transição. A ideia, segundo ele, é evitar impactos bruscos sobre negócios de menor porte, que concentram grande parte dos empregos no país. “O Congresso é o espaço para construir essas adaptações”, afirmou.

Durante a entrevista, Boulos também abordou os efeitos da mudança na jornada e da regulação do trabalho para motoristas e entregadores de aplicativos. Ele defendeu a criação de regras que garantam remuneração mínima, contribuição previdenciária e proteção em caso de acidentes. “Hoje, todo o risco está nas costas do trabalhador, enquanto as plataformas ficam com grande parte do valor das corridas e entregas”, afirmou.

O ministro também rebateu críticas de que o fim da escala 6×1 poderia aumentar a informalidade ou pressionar a Previdência. Para ele, ocorre o contrário. “Quando o emprego formal é excessivamente desgastante, o trabalhador busca alternativas precárias. Jornadas mais humanas fortalecem a formalização e a contribuição previdenciária”, disse.

Futuro político de Boulos e a agenda do governo

Durante a entrevista, Boulos falou ainda sobre seu futuro político em um ano eleitoral. Ele afirmou que não pretende disputar cargos e que seguirá no governo federal até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Meu compromisso é tocar essa agenda e dialogar com o Congresso para que ela avance”, declarou.

Segundo o ministro, a discussão sobre a escala 6×1 vai além de uma pauta trabalhista e faz parte de um debate mais amplo sobre desenvolvimento econômico, saúde mental e qualidade de vida. “Garantir tempo para estudar, conviver com a família e descansar também é política pública”, concluiu.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos