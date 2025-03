BR-163 é librada após 10h de bloqueio por movimento que pede reforma agrária

Após mais de dez horas de bloqueio feito pelo Movimento Popular de Luta (MPL) em busca de chamar a atenção para a falta de reforma agrária, a BR-163 teve seus acessos nos dois sentidos liberados pelos mais de 200 integrantes do grupo.

A BR-163 amanheceu completamente interditada nesta segunda-feira (24) no quilômetro 126, em Naviraí, sul de Mato Grosso do Sul, onde integrantes do Movimento Popular de Luta (MPL) montaram barricadas desde as 5h.

O protesto também atingiu Mundo Novo, Anaurilândia, Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

Durante o período do protesto, a concessionária CCR MSVia, responsável pelo trecho, orientou motoristas a fazerem um desvio por rotas alternativas. Para quem seguia no sentido norte, o desvio foi feito a partir do km 117, que dá acesso a MS-141, sentido Fátima do Sul. Já para quem trafega no sentido sul, o desvio ocorreu no km 171, que liga a rodovia MS-289, sentido Iguatemi.