BR-163 tem bloqueios e pare-e-siga em mais de 20 trechos nesta terça-feira

Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem redobrar a atenção nesta terça-feira (22). Mais de 20 trechos da rodovia estão com bloqueios parciais para realização de obras e manutenção, o que pode causar lentidão ou paradas temporárias ao longo do dia.

As intervenções incluem tapa-buracos, melhorias no pavimento, limpeza de dispositivos de drenagem e renovação da sinalização horizontal. Em alguns pontos, há operação no sistema pare-e-siga ou desvios com tráfego alternado nos dois sentidos.

O cronograma de obras pode ser alterado conforme as condições climáticas e operacionais. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente.

Trechos com desvios

Pedro Gomes / Coxim – kms 776 a 774

São Gabriel do Oeste – kms 625 a 621

Bandeirantes / Rochedo – kms 536 a 530

Jaraguari – kms 520 a 516

Dourados – kms 266 e 261

Caarapó – km 234

Itaquiraí – kms 112 e 77

Trechos com pare-e-siga

Sonora – kms 834 a 832

Coxim – kms 740 a 738

Sonora / Pedro Gomes – kms 802 a 800

Coxim / Rio Verde de MT – kms 725 a 724

Rio Verde de MT – kms 706 a 704, 685 a 684 e 665 a 663

Bandeirantes – kms 543 a 541

Bandeirantes / Rochedo – kms 539 a 537

Jaraguari – kms 525 a 524

Nova Alvorada do Sul – km 356

Dourados – kms 243 a 242

Caarapó – kms 238, 225 e 218

Naviraí – km 140

Itaquiraí – km 103 e kms 89 a 87

Mundo Novo – km 19

A orientação é que os condutores reduzam a velocidade, respeitem a sinalização temporária e mantenham atenção redobrada nos trechos em obras.

*Com informações da MSVia