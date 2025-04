BR-163 tem pontos de pare-e-siga e desvios temporários nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (4) alguns trechos ao longo da BR-163 estão em manutenção, com operações de pare-e-siga ou desvios temporários, dependendo do trecho.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, os serviços incluem reparos no pavimento, tapa-buraco, pintura de faixas e limpeza de drenagens.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) reforça a importância de atenção redobrada ao trafegar por essas áreas, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas temporariamente.

Pontos de desvio

Sonora / Pedro Gomes – no km 817;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 365 e 364;

Dourados – no km 279; no km 264; no km 256;

Caarapó – no km 233; no km 225;

Pontos de pare-e-siga

Sonora – Entre os kms 835 e 833;

Sonora / Pedro Gomes – Entre os kms 821 e 820;

Coxim – no km 742; no km 728;

Dourados – Entre os kms 243 e 242;

Caarapó – Entre os kms 224 e 223; no km 208;

Juti – no km169; no km 153;

Itaquiraí – no km 113; entre os kms 101 e 98;

O cronograma de obras pode sofrer alterações ao longo do dia, com novos pontos de intervenção sendo incluídos.